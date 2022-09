Mimovládne organizácie v Chorvátsku chcú azyl i pre ruských dezertérov

Záhreb 27. septembra (TASR) - Šesť mimovládnych organizácií v utorok vyzvalo chorvátsku vládu, aby okrem ukrajinských utečencov azyl poskytla aj Rusom, ktorý utekajú do cudziny pred povolávacím rozkazom. TASR informuje podľa správy agentúry HINA.



"Žiadame vládu, aby umožnila ruským občanom, ktorí utekajú pred povolaním do vojny na Ukrajine, zapojiť sa do systému medzinárodnej ochrany. Vyzývame aj členov Európskeho parlamentu, predovšetkým veterána a obrancu Vukovara Predraga Freda Matiča, aby predložili uznesenie o pomoci členských štátov EÚ zbehom z Putinovej armády," uviedli vo výzve.



Okrem snahy o ukončenie vojny na Ukrajine treba ochrániť aj všetkých odporcov Putinovej politiky v Rusku, ktorí protestujú už od útoku (na Ukrajinu) v roku 2014 a riskujú slobodu a život, uviedli mimovládne organizácie.



"Členské štáty EÚ majú povinnosť poskytovať medzinárodnú pomoc ľuďom, ktorým by po návrate do svojej krajiny hrozilo prenasledovanie, mučenie či smrť. A to sa vzťahuje aj na všetkých ľudí, ktorí utekajú pred nútenou mobilizáciou v tejto krutej vojne," napísali organizácie.



Od 21. septembra, keď ruský prezident Putin vyhlásil mobilizáciu, bolo zatknutých už vyše 1500 demonštrantov a mnohých z nich poslali priamo do bojov na Ukrajine, uviedli organizácie vo výzve. Pripomenuli aj osud desaťtisícov dezertérov, ktorí v 90. rokoch 20. storočia odmietli ísť do vojny v Chorvátsku, Bosne a Hercegovine (BaH) a v Kosove.



"Podľa údajov mimovládnej organizácie Ženy v čiernom, len v roku 1991 ušlo zo Srbska 100.000 mladých mužov, aby nemuseli ísť do vojny. Úrady vtedy spustili trestné konanie proti 10.000 z nich," napísali signatári vo výzve.