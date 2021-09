Mimovládne organizácie vyzvali Britániu, aby odložila summit COP26

Marseille 7. septembra (TASR) - Celosvetové združenie Climate Action Network (CAN), pozostávajúce z vyše 1500 neziskových organizácií venujúcich sa ochrane klímy z viac ako 130 krajín, vyzvalo v utorok Britániu, aby odložila klimatický summit (COP26), ktorý sa má uskutočniť v novembri v škótskom meste Glasgow. Dôvodom sú obavy, že zástupcovia rozvojových krajín sa pre nedostatok vakcín proti koronavírusu spôsobujúci nízku mieru zaočkovanosti a tiež s tým súvisiace cestovné obmedzenia nebudú môcť na tomto 12-dňovom podujatí zúčastniť.



Stúpajúci počet prípadov covidu, nerovnomerná distribúcia očkovacích látok na svete a prísne karanténne pravidlá pre zhruba 60 krajín a teritórií na "červenom zozname" podľa koalície environmentálnych skupín CAN znamenajú, že "bezpečná, inkluzívna a spravodlivá globálna klimatická konferencia je nemožná", píše agentúra AFP.



"Obávame sa, že krajiny, ktoré sú najviac zasiahnuté klimatickou zmenou a trpia nedostatkom podpory bohatých štátov, čo sa týka poskytnutia vakcín (proti koronavírusu), budú vynechané," povedala výkonná riaditeľka CAN Tasneem Essopová.



Predseda summitu COP26 Alok Sharma v tejto súvislosti poznamenal, že toto podujatie pôvodne naplánované na november 2020 už raz bolo odložené na neskorší termín, a preto ďalší presun odmietajú. Dodal, že úzko spolupracujú s Britániou a ďalšími partnermi na zaistení bezpečnej konferencie. Británia pokryje výdavky na ubytovanie pre delegátov, ktorí budú musieť podstúpiť karanténu, a takisto prisľúbila i poskytnutie vakcín.



Aktuálne je plne zaočkovaných viac ako 55 percent Európanov v porovnaní s približne troma percentami obyvateľov afrických krajín. Viacerí členovia iniciatívy CAN poukazujú na to, že opatrenia súvisiace s pandémiou COVID-19 môžu zabrániť účasti práve reprezentantom krajín, ktoré dosahy klimatickej zmeny najviac ovplyvňujú.