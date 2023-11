Mimovládne organizácie chcú dlhšie prímerie medzi Izraelom a Hamasom

Londýn 23. novembra (TASR) - Veľké humanitárne a ľudskoprávne organizácie vyhlásili, že očakávané štvordňové prímerie vo vojne medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas je príliš krátke. Žiadajú, aby dostali viac času na doručenie nevyhnutne potrebnej pomoci do Pásma Gazy. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry AFP.



V stredu skoro ráno bola oznámená dohoda, v rámci ktorej má byť prepustených 50 rukojemníkov zadržiavaných Hamasom v Pásme Gazy, výmenou za to má Izrael prepustiť 150 palestínskych väzňov a zároveň má začať platiť štvordňové prímerie.



Dohoda, vyrokovaná Katarom, je doteraz najpozitívnejším posunom vo vývoji konfliktu, ktorý sa začal 7. októbra útokom militantov z Hamasu na Izrael.



V konferenčnom hovore veľkých mimovládnych organizácií však výkonný riaditeľ Amnesty International USA, Paul O'Brien, v stredu uviedol, že takáto krátka prestávka v bojoch "nestačí a určite nie z hľadiska ľudských práv".



Riaditeľ organizácie Save the Children pre Palestínske územia, Jason Lee, povedal, že hoci je prestávka vo vojne "vítaný krok správnym smerom, nemôže nahradiť (úplné) prímerie".



"Musí nastať (úplné) prímerie z bojového hľadiska a z hľadiska bezpečia," dodal Lee.



Výkonná riaditeľka Detského fondu OSN (UNICEF) Catherine Russellová v stredu pred Bezpečnostnou radou OSN označila obliehané palestínske Pásmo Gazy za "najnebezpečnejšie miesto na svete pre deti".



Izrael, podľa ktorého militanti z Hamasu zabili pri prekvapivom útoku 7. októbra 1200 ľudí, odrezal Pásmo Gazy od dodávok paliva, vody a energií. Izrael zároveň vedie vojenské operácie v tejto palestínskej enkláve, kde Hamas vládne, a cieľom je zlikvidovať organizátorov októbrového útoku.



Táto odveta, pri ktorej podľa ministerstva zdravotníctva Hamasu zahynulo v Pásme Gazy vyše 14.000 ľudí, spôsobuje útrapy civilistom. Mimovládne organizácie majú obavy z nedostatku čistej vody, prístreškov, potravín a elektriny pre nemocnice.



Výkonný riaditeľ humanitárnej organizácie Lekári bez hraníc (MSF) Joël Weiler povedal, že prestávka v bojoch prinesie určitú úľavu. "Budeme môcť priviezť lieky, palivo, ale nebudeme to môcť správne zmanažovať a dostať sa k ľuďom, ktorí sú v núdzi." vysvetlil.



Riaditeľka mimovládnej organizácie Handicap International pre Palestínske územia Danila Ziziová súhlasila. Podľa nej dočasné prestávky v bojoch "ani zďaleka nestačia na to, aby sa pomoc dostala k obyvateľom v núdzi".



"Za štyri hodiny ani za štyri dni nemôžeme doručiť potraviny dvom miliónom ľudí, postarať sa o dva milióny ľudí," upozornila.