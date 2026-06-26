< sekcia Zahraničie
Mimovládne organizácie žiadajú opatrenia kvôli situácii v al-Ubajjid
Polovojenské Sily rýchlej podpory (RSF), ktoré sú od apríla 2023 vo vojne s regulárnou armádou, držia už mesiace v obkľúčení toto strategicky významné mesto.
Autor TASR
Ženeva 26. júna (TASR) - Desiatky mimovládnych organizácii, vrátane Amnesty International a Human Rights Watch, vyzvali v piatok v otvorenom liste na medzinárodnú akciu s cieľom zabrániť hroziacim „zverstvám“ v sudánskom meste al-Ubajjid. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
V liste adresovanom členským a pozorovateľským štátom Rady OSN pre ľudské práva vyzvalo 38 mimovládnych organizácií na „naliehavé riešenie situácie v al-Ubajjid a jeho okolí“ a na prijatie rozhodných krokov zameraných na „prevenciu zverstiev a vyvodeniu zodpovednosti“.
Polovojenské Sily rýchlej podpory (RSF), ktoré sú od apríla 2023 vo vojne s regulárnou armádou, držia už mesiace v obkľúčení toto strategicky významné mesto. OSN vyjadrila v tejto súvislosti obavy, že sa môže zopakovať situácia z októbra 2025, keď sa RSF pri obsadení mesta al-Fášir dopustili zverstiev, pričom tento útok podľa OSN niesol „znaky genocídy“.
Medzinárodné obavy narastajú, pričom Bezpečnostná rada OSN, Spojené štáty a niekoľko európskych štátov vydali v uplynulom týždni v tejto súvislosti prísne varovania.
Organizácie poukázali v otvorenom liste na to, že po 18-tich mesiacoch v podmienkach podobných obliehaniu sa zdá, že v okolí al-Ubajjid hrozí „bezprostredná pozemná ofenzíva zo strany... RSF a spojeneckých síl“. Vzhľadom na to, ako aj na „dôveryhodné správy o riziku závažných zločinov a riziku ďalších porušení v Sudáne“ požiadali mimovládne organizácie Radu OSN pre ľudské práva, aby zvolala naliehavú diskusiu buď počas prebiehajúceho zasadania, ktorého koniec je naplánovaný na 7. júla, alebo čo najskôr po jeho skončení.
Rada by mala podľa nich následne požiadať o zriadenie nezávislej vyšetrovacej misie OSN, ktorá by prešetrila danú situáciu a s cieľom predísť ďalším zverstvá by krajiny Rady mali zároveň „jednoznačne odsúdiť vonkajších aktérov podporujúcich bojujúce strany vrátane Spojených arabských emirátov (SAE)“. AFP pripomenula, že Chartúm opakovane obvinil SAE z poskytovania zbraní RSF, čo ale SAE odmieta.
V liste mimovládnych organizácii sa ďalej uvádza, že odsúdiť by sa mali tiež ostatní vonkajší aktéri podporujúci RSF, sudánsku armádu alebo ďalšie bojujúce strany v Sudáne, ktoré sa dopustili „porušení alebo ich umožnili, pričom niektoré z týchto porušení predstavujú na základe medzinárodného práva zločiny“.
Podľa OSN si konflikt v Sudáne vyžiadal desaťtisíce obetí a z domov vyhnal viac ako 12 miliónov ľudí.
V liste adresovanom členským a pozorovateľským štátom Rady OSN pre ľudské práva vyzvalo 38 mimovládnych organizácií na „naliehavé riešenie situácie v al-Ubajjid a jeho okolí“ a na prijatie rozhodných krokov zameraných na „prevenciu zverstiev a vyvodeniu zodpovednosti“.
Polovojenské Sily rýchlej podpory (RSF), ktoré sú od apríla 2023 vo vojne s regulárnou armádou, držia už mesiace v obkľúčení toto strategicky významné mesto. OSN vyjadrila v tejto súvislosti obavy, že sa môže zopakovať situácia z októbra 2025, keď sa RSF pri obsadení mesta al-Fášir dopustili zverstiev, pričom tento útok podľa OSN niesol „znaky genocídy“.
Medzinárodné obavy narastajú, pričom Bezpečnostná rada OSN, Spojené štáty a niekoľko európskych štátov vydali v uplynulom týždni v tejto súvislosti prísne varovania.
Organizácie poukázali v otvorenom liste na to, že po 18-tich mesiacoch v podmienkach podobných obliehaniu sa zdá, že v okolí al-Ubajjid hrozí „bezprostredná pozemná ofenzíva zo strany... RSF a spojeneckých síl“. Vzhľadom na to, ako aj na „dôveryhodné správy o riziku závažných zločinov a riziku ďalších porušení v Sudáne“ požiadali mimovládne organizácie Radu OSN pre ľudské práva, aby zvolala naliehavú diskusiu buď počas prebiehajúceho zasadania, ktorého koniec je naplánovaný na 7. júla, alebo čo najskôr po jeho skončení.
Rada by mala podľa nich následne požiadať o zriadenie nezávislej vyšetrovacej misie OSN, ktorá by prešetrila danú situáciu a s cieľom predísť ďalším zverstvá by krajiny Rady mali zároveň „jednoznačne odsúdiť vonkajších aktérov podporujúcich bojujúce strany vrátane Spojených arabských emirátov (SAE)“. AFP pripomenula, že Chartúm opakovane obvinil SAE z poskytovania zbraní RSF, čo ale SAE odmieta.
V liste mimovládnych organizácii sa ďalej uvádza, že odsúdiť by sa mali tiež ostatní vonkajší aktéri podporujúci RSF, sudánsku armádu alebo ďalšie bojujúce strany v Sudáne, ktoré sa dopustili „porušení alebo ich umožnili, pričom niektoré z týchto porušení predstavujú na základe medzinárodného práva zločiny“.
Podľa OSN si konflikt v Sudáne vyžiadal desaťtisíce obetí a z domov vyhnal viac ako 12 miliónov ľudí.