< sekcia Zahraničie
Mína v lese pri hraniciach s Bieloruskom zabila piatich civilistov
V prípade obetí ide o civilistov - mužov vo veku od 19 do 65 rokov a svojim zraneniam podľahli na mieste.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Kyjev 31. októbra (TASR) - Najmenej päť ľudí zahynulo a dvaja ďalší utrpeli zranenia po tom, čo ich vozidlo narazilo na mínu v lese na severe Ukrajiny, uviedla v piatok tamojšia polícia. TASR informuje podľa správy agentúry DPA.
K explózii podľa vyhlásenia polície zverejnenom na sociálnej sieti Facebook došlo v pohraničnej oblasti blízko hraníc s Bieloruskom, keď vozidlo narazilo na výbušné zariadenie v zamínovanej oblasti.
V prípade obetí ide o civilistov - mužov vo veku od 19 do 65 rokov a svojim zraneniam podľahli na mieste. Dvoch ďalších mužov hospitalizovali, dodala polícia.
Na fotografiách zverejnených vyšetrovateľmi bolo vidieť vrak vozidla v Žytomyrskej oblasti, ako aj varovný symbol pripevnený na neďalekom strome, ktorý upozorňoval na nebezpečenstvo mín, píše DPA.
Podľa polície civilisti rezali drevo blízko hraníc s Bieloruskom, z územia ktorého ruské jednotky vstúpili na Ukrajinu na začiatku ruskej vojenskej invázie vo februári 2022. Bielorusko zostáva blízkym spojencom Ruska v tejto vojne, píše DPA. Ukrajina pre obavy z ďalších útokov zo severu masívne zamínovala oblasť v pohraničnom území.
Ukrajinské úrady hlásili aj ďalší incident s mínami, ktorý sa odohral v neďalekom lese a pri ktorom utrpel zranenia jeden civilista.
Polícia zopakovala, že sú umiestnené výstražné značky a že civilistom je zakázaný vstup na územie do 30 kilometrov od štátnej hranice. Medzitým nové ruské delostrelecké a dronové útoky zabili niekoľko civilistov v iných častiach krajiny, pripomína nemecká agentúra.
K explózii podľa vyhlásenia polície zverejnenom na sociálnej sieti Facebook došlo v pohraničnej oblasti blízko hraníc s Bieloruskom, keď vozidlo narazilo na výbušné zariadenie v zamínovanej oblasti.
V prípade obetí ide o civilistov - mužov vo veku od 19 do 65 rokov a svojim zraneniam podľahli na mieste. Dvoch ďalších mužov hospitalizovali, dodala polícia.
Na fotografiách zverejnených vyšetrovateľmi bolo vidieť vrak vozidla v Žytomyrskej oblasti, ako aj varovný symbol pripevnený na neďalekom strome, ktorý upozorňoval na nebezpečenstvo mín, píše DPA.
Podľa polície civilisti rezali drevo blízko hraníc s Bieloruskom, z územia ktorého ruské jednotky vstúpili na Ukrajinu na začiatku ruskej vojenskej invázie vo februári 2022. Bielorusko zostáva blízkym spojencom Ruska v tejto vojne, píše DPA. Ukrajina pre obavy z ďalších útokov zo severu masívne zamínovala oblasť v pohraničnom území.
Ukrajinské úrady hlásili aj ďalší incident s mínami, ktorý sa odohral v neďalekom lese a pri ktorom utrpel zranenia jeden civilista.
Polícia zopakovala, že sú umiestnené výstražné značky a že civilistom je zakázaný vstup na územie do 30 kilometrov od štátnej hranice. Medzitým nové ruské delostrelecké a dronové útoky zabili niekoľko civilistov v iných častiach krajiny, pripomína nemecká agentúra.