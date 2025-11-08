< sekcia Zahraničie
Minamatský dohovor: Signatári do 2034 skončia so zubnými amalgámami
Autor TASR
Ženeva 8. novembra (TASR) - Viac než 150 krajín sa v piatok v Ženeve dohodlo na postupnom ukončení používania amalgámov na báze ortuti v zubných výplniach do roku 2034. Informovala o tom agentúra AFP, ktorá to považuje za historický míľnik v ochrane ľudského zdravia a životného prostredia.
Táto dohoda je výsledkom konferencie zmluvných strán dohovoru o ochrane ľudského zdravia a životného prostredia pred ortuťou a jej zlúčeninami - Minamatského dohovoru o ortuti -, ktorá sa konala v Ženeve. Tento dohovor nadobudol platnosť v roku 2017 a táto konferencia jeho zmluvných strán v Ženeve bola šiesta v poradí.
Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) považuje ortuť za jednu z desiatich chemikálií s najväčším rizikom pre verejné zdravie, pričom ju označuje za „toxickú pre ľudské zdravie“. Niektoré štáty jej používanie v zubnej výplni pri liečbe zubov už zakázali - EÚ od 1. januára 2025. Amalgám sa na ošetrenie zubného kazu používa viac než 175 rokov.
AFP doplnila, že niektoré africké krajiny v Ženeve navrhovali prísnejšie opatrenia od roku 2030. Štáty ako Irán, India a Británia však oponovali, že je to príliš skoro, preto sa zmluvné strany nakoniec dohodli na roku 2034.
Na konferencii vystúpil aj americký minister zdravotníctva Robert F. Kennedy Jr., ktorý upozornil na nezmyselnosť používania ortuti v zubnej výplni, keďže je zakázaná v batériách či kozmetike a existujú bezpečné alternatívy.
Výkonná tajomníčka konvencie Monika Stankiewiczová na margo dosiahnutej dohody uviedla: „Otvorili sme novú kapitolu v histórii používania ortuti. Znečistenie ortuťou je pohroma, ale vzájomným dohodou môžeme zmeniť životy ľudí i stav našej planéty.“
Účastníci konferencie v Ženeve prijali celkovo 21 rozhodnutí podporujúcich cieľ zmluvy – ochranu zdravia a životného prostredia pred škodlivými účinkami ortuti.
Predsedajúci konferencie Osvaldo Álvarez Pérez považuje výsledky ženevského rokovania za ambiciózne ciele. Ocenil, že ortuť sa stáva minulosťou.
Minamatský dohovor o ortuti je medzinárodná zmluva, ktorej cieľom je chrániť ľudské zdravie a životné prostredie pred škodlivými účinkami ortuti. Dohovor stanovuje postupné zrušenie výroby, dovozu, vývozu a používania ortuti v priemysle a spotrebiteľských výrobkoch, vrátane zubnej amalgámovej výplne. Podporuje bezpečné nakladanie s odpadmi obsahujúcimi ortuť a zvyšovanie povedomia verejnosti a odborníkov o rizikách ortuti a možnostiach jej náhrady.
