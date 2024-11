Minibus spadol do rokliny, hlásia najmenej desať obetí

Quito 4. novembra (TASR) – Najmenej desať obetí si vyžiadal pád minibusu do rokliny na juhu Ekvádora. Dve zranené deti boli hospitalizované, uviedli záchranné zložky a miestne médiá. TASR informuje na základe správy agentúry AFP zverejnenej v noci na pondelok.



Nehoda sa stala v nedeľu približne o piatej hodine ráno (11:00 SEČ), keď minibus v kantóne Santiago zišiel z cesty a zrútil sa do rokliny rieky Paute, uviedla záchranná služba vo vyhlásení pre ekvádorské médiá.



Nehodu prežilo približne ročné dieťa, ktoré bolo hospitalizované. Do nemocnice bolo s ťažkými zraneniami prevezené aj iné šesťročné dieťa.



Zábery z miesta nehody zachytávajú záchranárov pracujúcich pri prevrátenom vozidle na dne skalnatej rokliny.



Podľa ekvádorskej záchrannej služby bolo vo vozidle uväznených "niekoľko ľudí". Príčina nehody nebola bezprostredne známa.



Dopravné nehody sú v Ekvádore hlavnou príčinou úmrtí.