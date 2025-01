Minister Ben-Gvir v prípade dohody s Hamasom hrozí odchodom z vlády

Jeruzalem 14. januára (TASR) — Izraelský krajne pravicový minister pre národnú bezpečnosť Itamar Ben-Gvir pohrozil v utorok odchodom z vlády premiéra Benjamina Netanjahua, ak bude súhlasiť s dohodou o prímerí s militantným hnutím Hamas v Pásme Gazy a prepustení rukojemníkov, o ktorej sa rokuje v Katare. Zároveň vyzval ministra financií Bezalela Smotriča, aby sa k nemu pripojil, informuje TASR s odvolaním sa na správu agentúry Reuters.



"Tento krok je našou jedinou šancou zabrániť realizácii (dohody), zabrániť tomu, aby Izrael kapituloval pred Hamasom po viac ako roku krvavej vojny, v ktorej v Pásme Gazy padlo viac ako 400 vojakov IDF (Izraelských ozbrojených síl), a zabezpečiť, aby ich smrť nebola márna," napísal Ben-Gvir na platforme X.



Pripomenul tiež Smotričove slová z pondelka, že Izrael by mal pokračovať vo vojenskej operácii v Pásme Gazy až do úplnej kapitulácie Hamasu.



Smotrič v pondelok povedal, že má voči dohode výhrady, no oslabením Netanjahuovej koalície nehrozil. Odchod Ben-Gvira by izraelskú vládu neohrozil.



Rokovania o fázovej dohode o prímerí a prepustení rukojemníkov sprostredkovali v katarskej metropole Dauha USA, Katar a Egypt. Hovorca katarského ministerstva zahraničných vecí v utorok uviedol, že dohoda je "na dosah" a hlavné problémy boli vyriešené.



Niektoré rodiny izraelských rukojemníkov sú proti dohode, pretože sa obávajú, že na jej základe nebude prepustených všetkých zostávajúcich 98 rukojemníkov. Prieskumy však ukázali, že v izraelskej verejnosti má táto dohoda širokú podporu.