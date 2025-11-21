Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Minister Bosny poslal predstaviteľovi OSN Schmidtovi nacistickú prilbu

Christian Schmidt, predstaviteľ OSN pre Bosnu a Hercegovinu Foto: TASR / AP

Nemecký diplomat Schmidt dohliada na dodržiavanie Daytonskej mierovej dohody, ktorá v 90. rokoch ukončila vojnu v Bosne.

Autor TASR
Sarajevo 20. novembra (TASR) - Minister zahraničného obchodu a podpredseda Rady ministrov Bosny a Hercegoviny Staša Košarac vo štvrtok poslal Vysokému predstaviteľovi OSN v Bosne a Hercegovine (BaH) Christianovi Schmidtovi nacistickú prilbu. Vyzval ho tiež, aby opustil krajinu, píše TASR podľa správy agentúry AFP.

Nemecký diplomat Schmidt dohliada na dodržiavanie Daytonskej mierovej dohody, ktorá v 90. rokoch ukončila vojnu v Bosne. Na základe nej v Bosne a Hercegovine vznikli dve formálne štátne entity s jednou ústrednou vládou - Republika srbská (RS) so srbskou väčšinou a Federácia Bosny a Hercegoviny s prevahou Bosniakov (Moslimov) a Chorvátov. Bosnianski Srbi opakovane Schmidtovu legitimitu spochybňujú.

„Táto prilba je dedičstvom tvojich nacistických predkov, ktorí zabíjali mojich rodákov počas najtemnejšieho obdobia ľudskej civilizácie,“ napísal Košarac v sprievodnom liste zverejnenom na sociálnej sieti Instagram spoločne s fotografiou prilby jednotiek Waffen-SS.

Košarac nazval Schmidta „okupantom“. „Je čas, aby si opustil túto krajinu, do ktorej si nikdy nemal prísť. Bez teba má táto krajina šancu,“ napísal minister.

Spor Schmidta s bývalým prezidentom RS Miloradom Dodikom uvalil krajinu do najvážnejšej politickej krízy za posledné desaťročia. Dodika vo februári na základe obvinenia z nerešpektovania rozhodnutí vysokého predstaviteľa OSN v BaH odsúdili na rok väzenia a šesťročný zákaz politickej činnosti. V auguste ho centrálna volebná komisia oficiálne zbavila funkcie prezidenta RS.
.

