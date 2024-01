Cameron žiadal navýšenie dodávok humanitárnej pomoci do Pásma Gazy

Londýn 4. januára (TASR) - Britský minister zahraničných vecí David Cameron v stredu uviedol, že je potrebné urobiť viac v súvislosti s dodávkami humanitárnej pomoci do Pásma Gazy. Izrael podľa neho musí súhlasiť s navýšením dodávok pomoci do tejto palestínskej enklávy, aby bolo znížené riziko hladu a chorôb. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



"Spojené kráľovstvo chce tiež vidieť okamžité prepustenie rukojemníkov a pokrok smerom k udržateľnému prímeriu," napísal Cameron v príspevku na sociálnej sieti X. Dodal, že o týchto záležitostiach rokoval s novým šéfom izraelskej diplomacie Jisraelom Kacom, ktorý na post ministra zahraničných vecí zasadol v utorok.



Obaja ministri spolu diskutovali po tom, ako tento týždeň dorazila do Egypta britská loď s humanitárnou pomocou pre Pásmo Gazy. Zásielku s viac ako 10.000 tepelnými prikrývkami a zdravotníckym materiálom doručila loď britského Kráľovského námorníctva z Cypru, informoval v utorok Londýn.



Britskú zásielku humanitárnej pomoci má previezť na hraničný priechod Rafah egyptský Červený polmesiac a v Gaze ju bude distribuovať Agentúra OSN pre pomoc palestínskym utečencom (UNRWA), priblížila britská vláda.



Expremiér Cameron, ktorý sa vlani v novembri prekvapivo vrátil do vrcholovej politiky, navštívil Blízky východ v decembri.