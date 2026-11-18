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Minister dopravy Duffy sa odmietol ospravedlniť za zastavenie letov
Administratíva prezidenta Donalda Trumpa naliehala na Kongres, aby schválil 50,1 miliardy dolárov na modernizáciu zastaranej leteckej infraštruktúry.
Autor TASR
Washington 18. novembra (TASR) - Americký minister dopravy Sean Duffy sa v utorok odmietol ospravedlniť za celoštátne zastavenie letov, v dôsledku ktorého uviazli tisíce cestujúcich. Administratíva prezidenta Donalda Trumpa zároveň naliehala na Kongres, aby schválil 50,1 miliardy dolárov na modernizáciu zastaranej leteckej infraštruktúry, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
Duffy obhajoval piatkové štvorhodinové pozastavenie letov v celej krajine ako nevyhnutné bezpečnostné opatrenie, a to aj napriek tomu, že úrady priznali, že zatiaľ presne nezistili, čo vlastne rozsiahly technický výpadok spôsobilo.
„Bryan a ja sa neospravedlňujeme za uzavretie vzdušného priestoru,“ povedal Duffy novinárom v budove amerického Kapitolu s odkazom na šéfa Federálneho úradu pre letectvo (FAA) Bryana Bedforda.
Podľa ministra bolo toto narušenie dopravy lepšie, než riskovať ďalšiu tragédiu, akou bola zrážka dopravného lietadla s vojenským vrtuľníkom z januára 2025 neďaleko Washingtonu, pri ktorej zahynulo 67 ľudí.
Duffy sa v utorok na pôde Kapitolu stretol aj s príbuznými obetí tejto tragédie, keď spolu s Bedfordom informovali republikánskych senátorov o žiadosti administratívy o mimoriadne financovanie. Žiadosť o 50,1 miliardy dolárov bola v utorok formálne predložená v liste rozpočtovým výborom Kongresu s podrobným rozpisom použitia týchto prostriedkov.
Administratíva žiada 10,1 miliardy dolárov na modernizáciu technológií riadenia letovej prevádzky vrátane komunikačných sietí a nástrojov na riadenie pohybu lietadiel. Ďalších po 10 miliárd dolárov chce vyčleniť na zlepšenie letiskovej infraštruktúry, modernizáciu terminálov, päť nových regionálnych stredísk riadenia letovej prevádzky a výstavbu či modernizáciu až 140 riadiacich veží.
Piatkové celoštátne zastavenie letovej prevádzky, ktoré bolo najdlhšie od teroristických útokov z 11. septembra 2001, si vynútilo zrušenie tisícok letov a leteckým spoločnostiam trvalo niekoľko dní, kým obnovili bežný letový poriadok.
Úrady pôvodne spájali výpadok s prácami na výmene zastaraných medených komunikačných vedení za vysokorýchlostné optické káble. Bedford však v utorok uviedol, že vyšetrovatelia stále nechápu, prečo inštalácia nového smerovača zrejme vyvolala rozsiahlu nestabilitu v sieti. Dodal, že FAA pozastavil používanie preverovaných smerovačov, kým sa nevyšetria príčiny incidentu.
Podľa Duffyho sa na vyšetrovaní podieľa aj Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI), hoci americké spravodajské služby naznačili, že výpadok nebol spôsobený kybernetickým útokom.
Žiadosť o dodatočné financovanie vyvolala ostrú kritiku zo strany demokratov, ktorí Duffyho obviňujú zo zlého hospodárenia s miliardami dolárov, ktoré už boli poskytnuté na modernizáciu leteckých systémov v krajine.
Duffy obhajoval piatkové štvorhodinové pozastavenie letov v celej krajine ako nevyhnutné bezpečnostné opatrenie, a to aj napriek tomu, že úrady priznali, že zatiaľ presne nezistili, čo vlastne rozsiahly technický výpadok spôsobilo.
„Bryan a ja sa neospravedlňujeme za uzavretie vzdušného priestoru,“ povedal Duffy novinárom v budove amerického Kapitolu s odkazom na šéfa Federálneho úradu pre letectvo (FAA) Bryana Bedforda.
Podľa ministra bolo toto narušenie dopravy lepšie, než riskovať ďalšiu tragédiu, akou bola zrážka dopravného lietadla s vojenským vrtuľníkom z januára 2025 neďaleko Washingtonu, pri ktorej zahynulo 67 ľudí.
Duffy sa v utorok na pôde Kapitolu stretol aj s príbuznými obetí tejto tragédie, keď spolu s Bedfordom informovali republikánskych senátorov o žiadosti administratívy o mimoriadne financovanie. Žiadosť o 50,1 miliardy dolárov bola v utorok formálne predložená v liste rozpočtovým výborom Kongresu s podrobným rozpisom použitia týchto prostriedkov.
Administratíva žiada 10,1 miliardy dolárov na modernizáciu technológií riadenia letovej prevádzky vrátane komunikačných sietí a nástrojov na riadenie pohybu lietadiel. Ďalších po 10 miliárd dolárov chce vyčleniť na zlepšenie letiskovej infraštruktúry, modernizáciu terminálov, päť nových regionálnych stredísk riadenia letovej prevádzky a výstavbu či modernizáciu až 140 riadiacich veží.
Piatkové celoštátne zastavenie letovej prevádzky, ktoré bolo najdlhšie od teroristických útokov z 11. septembra 2001, si vynútilo zrušenie tisícok letov a leteckým spoločnostiam trvalo niekoľko dní, kým obnovili bežný letový poriadok.
Úrady pôvodne spájali výpadok s prácami na výmene zastaraných medených komunikačných vedení za vysokorýchlostné optické káble. Bedford však v utorok uviedol, že vyšetrovatelia stále nechápu, prečo inštalácia nového smerovača zrejme vyvolala rozsiahlu nestabilitu v sieti. Dodal, že FAA pozastavil používanie preverovaných smerovačov, kým sa nevyšetria príčiny incidentu.
Podľa Duffyho sa na vyšetrovaní podieľa aj Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI), hoci americké spravodajské služby naznačili, že výpadok nebol spôsobený kybernetickým útokom.
Žiadosť o dodatočné financovanie vyvolala ostrú kritiku zo strany demokratov, ktorí Duffyho obviňujú zo zlého hospodárenia s miliardami dolárov, ktoré už boli poskytnuté na modernizáciu leteckých systémov v krajine.