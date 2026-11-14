< sekcia Zahraničie
Minister dopravy USA Duffy: Letecká doprava je po výpadku bezpečná
Duffy, ktorého do funkcie nominoval americký prezident Donald Trump, poďakoval riadiacim letovej prevádzky, pilotom a palubným posádkam za ich nasadenie a tvrdú prácu počas krízy.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Washington 14. novembra (TASR) - Minister dopravy USA Sean Duffy sa v sobotu usiloval uistiť Američanov, že lietanie zostáva „bezpečné“, a to aj po niekoľkohodinovom zastavení všetkých letov v krajine. Zároveň však varoval pred ďalším rušením spojov, keďže letecké spoločnosti sa naďalej boria s problémami tisícok uviaznutých cestujúcich, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
Piatkové náhle celoštátne zastavenie letovej prevádzky zasiahlo viac než 20.000 letov a jeho následky sa prelievajú celým odvetvím. Podľa údajov portálu FlightAware na sledovanie letov bolo v sobotu v USA zrušených už vyše 3800 spojov a ďalších 2100 meškalo.
„Prevádzka sa dnes ráno pomaly vracia do normálu. Lietadlá opúšťajú stojiská, rolujú a vzlietajú a lietanie je bezpečné,“ uviedol Duffy na sociálnej sieti X. „Naďalej však budete svedkami určitých meškaní a rušenia letov, kým dopravcovia preplánujú spoje a presunú lietadlá a posádky tam, kde sú najviac potrebné,“ dodal.
Duffy, ktorého do funkcie nominoval americký prezident Donald Trump, poďakoval riadiacim letovej prevádzky, pilotom a palubným posádkam za ich nasadenie a tvrdú prácu počas krízy. Dodal, že „našou najvyššou prioritou je teraz zabezpečiť, aby sa cestujúci dostali bezpečne domov k svojim rodinám čo najrýchlejšie“.
Zastavenie prevádzky nielenže uvrhlo leteckú dopravu v USA do chaosu, ale vyvolalo aj vážne obavy o starnúcu infraštruktúru krajiny a jej možnú zvýšenú zraniteľnosť voči kybernetickým útokom, píše AFP.
Minister vnútornej bezpečnosti Markwayne Mullin v piatok odmietol špekulácie o koordinovanom kybernetickom útoku na Spojené štáty, ako aj akúkoľvek súvislosť s výpadkom služieb spoločnosti Microsoft, ktorý postihol systémy po celom svete.
Zatiaľ čo americkí zákonodarcovia a ďalší predstavitelia v sobotu vyzvali na vyšetrenie príčin masívneho výpadku a preverenie, či je krajina dostatočne chránená pred kybernetickou kriminalitou, vláda vyzvala cestujúcich na trpezlivosť.
„Vážime si vašu pretrvávajúcu trpezlivosť, kým sa prevádzka vráti do normálu,“ uviedol vo vyhlásení Federálny úrad pre letectvo (FAA).
Do sobotňajšieho dopoludnia sa prezident Trump, ktorý sa inak k udalostiam takéhoto rozsahu na sociálnych sieťach vyjadruje veľmi rýchlo, k zastaveniu letov verejne nevyjadril, konštatuje francúzska agentúra.
Piatkové náhle celoštátne zastavenie letovej prevádzky zasiahlo viac než 20.000 letov a jeho následky sa prelievajú celým odvetvím. Podľa údajov portálu FlightAware na sledovanie letov bolo v sobotu v USA zrušených už vyše 3800 spojov a ďalších 2100 meškalo.
„Prevádzka sa dnes ráno pomaly vracia do normálu. Lietadlá opúšťajú stojiská, rolujú a vzlietajú a lietanie je bezpečné,“ uviedol Duffy na sociálnej sieti X. „Naďalej však budete svedkami určitých meškaní a rušenia letov, kým dopravcovia preplánujú spoje a presunú lietadlá a posádky tam, kde sú najviac potrebné,“ dodal.
Duffy, ktorého do funkcie nominoval americký prezident Donald Trump, poďakoval riadiacim letovej prevádzky, pilotom a palubným posádkam za ich nasadenie a tvrdú prácu počas krízy. Dodal, že „našou najvyššou prioritou je teraz zabezpečiť, aby sa cestujúci dostali bezpečne domov k svojim rodinám čo najrýchlejšie“.
Zastavenie prevádzky nielenže uvrhlo leteckú dopravu v USA do chaosu, ale vyvolalo aj vážne obavy o starnúcu infraštruktúru krajiny a jej možnú zvýšenú zraniteľnosť voči kybernetickým útokom, píše AFP.
Minister vnútornej bezpečnosti Markwayne Mullin v piatok odmietol špekulácie o koordinovanom kybernetickom útoku na Spojené štáty, ako aj akúkoľvek súvislosť s výpadkom služieb spoločnosti Microsoft, ktorý postihol systémy po celom svete.
Zatiaľ čo americkí zákonodarcovia a ďalší predstavitelia v sobotu vyzvali na vyšetrenie príčin masívneho výpadku a preverenie, či je krajina dostatočne chránená pred kybernetickou kriminalitou, vláda vyzvala cestujúcich na trpezlivosť.
„Vážime si vašu pretrvávajúcu trpezlivosť, kým sa prevádzka vráti do normálu,“ uviedol vo vyhlásení Federálny úrad pre letectvo (FAA).
Do sobotňajšieho dopoludnia sa prezident Trump, ktorý sa inak k udalostiam takéhoto rozsahu na sociálnych sieťach vyjadruje veľmi rýchlo, k zastaveniu letov verejne nevyjadril, konštatuje francúzska agentúra.