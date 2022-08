Reinsalu: Estónsko chce zabrániť väčšine Rusov vo vstupe na územie

Praha 31. augusta (TASR) – Estónsko plánuje v priebehu niekoľkých týždňov zabrániť väčšine Rusov vo vstupe do krajiny. Ak to bude možné, chce spoločný postup s regionálnymi partnermi, uviedol v stredu estónsky minister zahraničných vecí Urmas Reinsalu. Informovala o tom agentúra Reuters.



"Nejaký čas to potrvá, ale myslím si, že vzhľadom na obrovské počty vstupujúcich ruských občanov je rozhodujúce aj načasovanie," povedal Reinsalu pre Reuters po dvojdňovom zasadnutí šéfov diplomacie členských krajín EÚ.



Výsledkom rokovaní je zhoda na pozastavení dohody EÚ s Ruskom o zjednodušení vízového režimu. V dôsledku toho budú ruskí občania na víza do EÚ čakať dlhšie a platiť za ne viac. Úplný zákaz vydávania víz sa však nepodarilo presadiť napriek snahe Ukrajiny a viacerých členských štátov EÚ.



Reinsalu uviedol, že Estónsko bude pracovať na regionálnom riešení, a to aj z dôvodu národnej bezpečnosti. Odmietať vstup Rusom bude z bezpečnostných dôvodov bez ohľadu na to, či majú schengenské víza a ktorá krajina ich vydala.



Za posledných šesť mesiacov na územie Estónska, ktoré má 1,3 milióna obyvateľov, vstúpilo 300.000 Rusov. Tento počet by sa mal podľa ministra významne znížiť.



Existovať však budú aj výnimky, napríklad pre "členov občianskeho odporu" alebo Rusov, ktorí chcú cestovať do Estónska z humanitárnych, rodinných alebo zdravotných dôvodov, prípadne ak prichádzajú ako diplomati.