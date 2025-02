Minister financií Bessent navštívi Ukrajinu, oznámil Trump

Washington 11. februára (TASR) - Americký minister financií Scott Bessent navštívi Ukrajinu, aby sa stretol s tamojším prezidentom Volodymyrom Zelenským, uviedol v utorok prezident Spojených štátov Donald Trump. TASR o tom píše na základe správy agentúry AFP.



Trump v príspevku na sociálnej sieti Truth Social dodal, že ozbrojený konflikt medzi Moskvou a Kyjevom "sa musí skončiť a aj čoskoro skončí", pretože počas takmer troch rokov jeho trvania došlo "k príliš veľkému množstvu úmrtí a ničení".



Šéf Bieleho domu neposkytol žiadne detaily ohľadom toho, kedy sa Bessentova cesta uskutoční a ani ako dlho bude trvať. Americké ministerstvo financií na otázky týkajúce sa tejto témy podľa AFP nereagovalo.



Prezident USA opakovane naliehal na ukončenie vojny na Ukrajine, no zároveň vyhlásil, že Kyjevu bude dodávať pomoc len výmenou za vzácne kovy, ktoré sa v krajine nachádzajú. Podľa agentúry Reuters je cieľom Bessentovej návštevy práve debata o týchto nerastných surovinách.



Zelenskyj naopak požaduje od USA pevné bezpečnostné záruky ako súčasť akejkoľvek dohody s Ruskom. Podľa AFP sa obáva, že ak dohoda nebude obsahovať takéto záväzky, napríklad aj členstvo v NATO alebo vyslanie mierových jednotiek, Kremľu to poskytne čas na prípravu nového útoku.



AFP v pondelok informovala, že Ukrajinu by mal koncom februára navštíviť aj osobitný vyslanec Trumpa pre Ukrajinu a Rusko Keith Kellogg. Americký prezident ho údajne poveril vypracovaním plánu na zastavenie bojov na Ukrajine.