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Minister Gajdos vyzval obyvateľstvo na zodpovedné zaobchádzane s vodou
Vzhľadom na extrémne nárasty spotreby vody ministerstvo odporučilo obmedziť polievanie trávnikov a umývanie áut, prípadne tieto činnosti presunúť na neskoré večerné hodiny.
Autor TASR
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Budapešť 30. júla (TASR) - Maďarský minister životného prostredia László Gajdos vyzval prostredníctvom príspevku na Facebooku obyvateľov krajiny na zodpovedné využívanie pitnej vody počas blížiacich sa horúčav, aby sa predišlo preťaženiu distribučnej siete. Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti.
Vzhľadom na extrémne nárasty spotreby vody ministerstvo odporučilo obmedziť polievanie trávnikov a umývanie áut, prípadne tieto činnosti presunúť na neskoré večerné hodiny.
„V Maďarsku má každý prístup k čerstvej pitnej vode postačujúcej pre základné potreby, ale prudký nárast dopytu obyvateľstva počas horúcich dní môže preťažiť kapacity,“ uviedol šéf rezortu.
V nadchádzajúcich dňoch sa očakávajú mimoriadne silné vlny horúčav, keď denné teploty v regióne dosiahnu 35 až 38 stupňov Celzia a nočné teploty neklesnú pod 19 °C až 22 °C.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
Vzhľadom na extrémne nárasty spotreby vody ministerstvo odporučilo obmedziť polievanie trávnikov a umývanie áut, prípadne tieto činnosti presunúť na neskoré večerné hodiny.
„V Maďarsku má každý prístup k čerstvej pitnej vode postačujúcej pre základné potreby, ale prudký nárast dopytu obyvateľstva počas horúcich dní môže preťažiť kapacity,“ uviedol šéf rezortu.
V nadchádzajúcich dňoch sa očakávajú mimoriadne silné vlny horúčav, keď denné teploty v regióne dosiahnu 35 až 38 stupňov Celzia a nočné teploty neklesnú pod 19 °C až 22 °C.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)