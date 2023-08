Minister Garland určil osobitného vyšetrovateľa prípadu Huntera Bidena

Washington 11. augusta (TASR) - Americký minister spravodlivosti Merrick Garland v piatok oznámil, že vymenoval osobitného vyšetrovateľa prípadu údajných daňových únikov Huntera Bidena, ktorý je synom úradujúceho prezidenta USA Joea Bidena. Osobitným vyšetrovateľom v prípade bude hlavný žalobca štátu Delaware David Weiss, uvádza TASR podľa správy agentúry AP.



Weiss už aj doteraz preveroval daňové záležitosti prezidentovho syna. Ministra spravodlivosti o vymenovanie do funkcie osobitného vyšetrovateľa sám požiadal, keďže podľa jeho úsudku si to vyžaduje stav vyšetrovania. V pozícii osobitného vyšetrovateľa bude môcť viesť rozsiahlejšie vyšetrovanie.



V piatok Weiss zároveň informoval súd v štáte Delaware, kde prebieha proces s Hunterom Bidenom, že vyjednávania o prípadnej dohode o vine a treste sa dostali do slepej uličky.



Hunter Biden v júli predložil federálnej sudkyni Maryellen Noreikovej dohodu o vine a treste. V nej sa priznával k dvom daňovým únikom v celkovej výške asi 100.000 dolárov, za ktoré by bol mal dostať dvojročnú podmienku. Sudkyňa však dohodu zamietla, keďže by podľa nej zabezpečovala pre obžalovaného imunitu aj pred prípadným ďalším stíhaním z daňových únikov. Okrem toho nesúhlasila ani so súvisiacou dohodou týkajúcou sa obvinení z nelegálnej držby zbrane v čase, keď bral drogy. Po zamietnutí dohody Hunter Biden svoju vinu poprel.



Republikáni v Snemovni reprezentantov amerického Kongresu zároveň vyšetrujú prípad po vlastnej osi. Spomínanú dohodu o vine a treste kritizovali ako príliš benevolentnú zo strany obžaloby.