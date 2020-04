Minister Hancock daroval krvnú plazmu na výskum liečby COVID-19

Londýn 25. apríla (TASR) - Britský minister zdravotníctva Matt Hancock, u ktorého potvrdili nákazu COVID-19, daroval krvnú plazmu na výskum, ktorý by mohol pomôcť pri liečbe vážnych prípadov tohto ochorenia, informovala v sobotu na svojej webovej stránke stanica Sky News.



Nákazu novým druhom koronavírusu SARS-CoV-2, ktorý chorobu COVID-19 spôsobuje, potvrdili u Hancocka koncom marca. Minister zdravotníctva v súvislosti s darcovstvom ľudí vyzval, aby tiež poskytli krvnú plazmu na výskum.



"Táto nesmierne dôležitá klinická štúdia našej Národnej zdravotnej službe (NHS) pomôže liečiť pacientov s koronavírusom použitím krvnej plazmy," napísal Hancock na Twitteri. "Ak vás požiadajú, zúčastnite sa tiež. Je to bezbolestné," dodal.



Británia začala celonárodný výskum s cieľom zistiť, či krvná plazma od darcov, ktorí sa zotavili z COVID-19, môže pomôcť pacientom vo vážnom stave, ktorých telo nie je schopné vytvoriť vlastné protilátky. Plazma by mala byť týmto pacientom poskytnutá formou krvnej transfúzie, spresňuje agentúra Reuters.



Krvná plazma bola využitá ako účinný spôsob liečby počas epidémie SARS v rokoch 2002 a 2003, pripomína Sky News.



Britská vláda sa snaží získať krvnú plazmu od zotavených obyvateľov s cieľom využiť ju čo najrýchlejšie v prípade, že sa úspešnosť tejto liečby potvrdí. Cieľom je mať k dispozícii dostatok krvnej plazmy na liečbu 5000 pacientov týždenne.



Krvná plazma je tekutá zložka krvi, v ktorej sa nachádzajú krvné telieska - biele a červené krvinky, a krvné doštičky.