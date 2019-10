Minister hospodárstva Altmeier spadol z pódia a zranil sa

Dortmund 29. októbra (TASR) - Nemecký minister hospodárstva a energetiky Peter Altmeier utrpel v utorok zlomeninu nosa a ďalšie zranenia, keď spadol z pódia počas konferencie o digitálnych technológiách v meste Dortmund. Tlačová agentúra DPA to uviedla s odvolaním sa na zdroje z nemeckej vlády.



Incident sa stal po tom, ako Altmeier (61) predniesol na tzv. digitálnom summite takmer 20-minútový otvárací prejav. Podľa zdrojov DPA sa potkol na schodoch, spadol z pódia a stratil vedomie.



Ministra ležiaceho na dlážke ošetrovali zdravotníci, zatiaľ čo pomocníci držali okolo neho čierne plátno, aby zabránili zvedavým pohľadom. Návštevníci konferencie musel sieň opustiť.



Altmeiera následne previezli do nemocnice na niekoľkohodinové pozorovanie. Už počas prevozu bol opäť pri vedomí a ďakoval zdravotníkom za poskytnutú pomoc.



V dôsledku pádu sa Altmeier nezúčastní na stredajšom zasadnutí spolkovej vlády v Berlíne. Ministerka obrany Annegret Krampová-Karrenbauerová ako predsedníčka Kresťanskodemokratickej únie Nemecka (CDU), ktorej je minister hospodárstva členom, vyjadrila podobne ako ďalší kolegovia prostredníctvom Twitteru želanie rýchleho zotavenia.



Altmeier vo svojom príhovore na konferencii v Dortmunde predstavil ambiciózny projekt európskej cloudovej siete, ktorý pripravuje už niekoľko mesiacov jeho rezort. Sieť nazvaná Gaia-X by sa mohla stať alternatívou služieb ponúkaných americkými internetovými gigantmi, uviedla DPA.