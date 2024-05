Šéf izraelskej diplomacie kritizoval rezolúciu VZ OSN o Palestínčanoch

New York 10. mája (TASR) - Prijatie rezolúcie Valného zhromaždenia OSN, ktorá podporuje myšlienku plného členstva Palestínčanov v svetovej organizácii, vysiela hnutiu Hamas odkaz, že násilie sa vypláca. Vyhlásil to izraelský minister zahraničných vecí Jisrael Kac, TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Rezolúcia, ktorú podporilo 143 členských krajín OSN, neposkytuje Palestínčanom plnohodnotné členstvo v OSN, iba ich uznáva ako oprávnených na vstup do OSN a priznáva im širšie práva pozorovateľov. Status nečlenského pozorovateľa VZ OSN majú od roku 2012. Prijatý dokument zároveň vyzýva Bezpečnostnú radu OSN, aby palestínsku záležitosť znovu prehodnotila.



Kac na sociálnej sieti X označil výsledok hlasovania za "politické divadlo". Jediné, čo sa ním dosiahlo, označil za "odmeňovanie vrahov a násilníkov z Hamasu a podkopávanie úsilia o prepustenie rukojemníkov".



Palestínsky prezident Mahmúd Abbás prisľúbil pokračovať v snahe o získanie plného členstva v OSN a prijatie rezolúcie podľa neho umocnilo toto úsilie.



Úspech hlasovania na pôde VZ OSN odráža širokú podporu pre plnohodnotné členstvo Palestíny v OSN, pričom viaceré krajiny sú rozhorčené nad rastúcim počtom obetí v Pásme Gazy. Vyjadrujú tiež obavy z možnej izraelskej invázie mesta Rafah.



Prijatie rezolúcie bolo skôr symbolickým krokom, pretože rozhodovať o tom bude Bezpečnostná rada OSN. Spojené štáty už naznačili, že hlasovanie o tejto veci tam budú vetovať.