Minister Lajčák rokoval v Turecku o regionálnom vývoji

Ankara/Bratislava 8. februára (TASR) - Slovenský minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák navštívil v sobotu tureckú provinciu Antalya, aby tam so šéfom tureckej diplomacie Mevlütom Čavušoglum rokoval aktuálnom vývoji v regióne s dôrazom na problematiku bezpečnosti. TASR o tom informoval Tlačový odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.



Slovensko podľa Lajčákových slov jednoznačne podporuje všetky iniciatívy a politické procesy zamerané na mierové riešenia konfliktov, vrátane mierovej rezolúcie k Sýrii, ktorá podporuje zachovanie jej teritoriálnej integrity.



“Zároveň zdieľame obavy medzinárodného spoločenstva z možného návratu teroristov z ISIL do severných častí krajiny, čo by znamenalo veľké bezpečnostné riziko nielen pre samotný región, ale aj Európu,” zdôraznil v tejto súvislosti šéf slovenskej diplomacie.



Z hľadiska snahy o urovnanie nestabilnej bezpečnostnej situácie v Líbyi ocenil Lajčák bilaterálnu schôdzku šéfov diplomacií Turecka a Ruska, ktorá sa za týmto účelom uskutočnila na okraj ministerskej schôdzky OBSE v Bratislave v decembri minulého roku.



Minister počas stretnutia okrem iného vyjadril aj svoje znepokojenie nad vývojom v Iraku a v Iráne. Bagdad potrebuje podľa jeho slov "našu podporu a pomoc za účelom upevnenia stability v krajine viac ako kedykoľvek predtým".



Z hľadiska Teheránu vyjadril Lajčák znepokojenie "z pokračovania vývoja iránskeho jadrového programu", ktorý "môže mať destabilizačné účinky na celý región".



Návštevu zavŕšilo pracovné stretnutie s honorárnymi konzulmi Slovenskej republiky v Turecku za účasti oboch ministrov. V krajine aktuálne pôsobí desať slovenských honorárnych konzulov. Minister Lajčák ocenil aktivity, ktorými napomáhajú rozvoju slovensko-tureckých obchodno-ekonomických vzťahov, a poďakoval sa im za pomoc poskytnutú slovenským turistom, ktorí sa v krajine ocitli v núdzi ako aj za vzornú reprezentáciu Slovenskej republiky v Turecku.



Minister by mal návštevu Turecka ukončiť v nedeľu.