Minister Lecornu: Francúzsko zvýši vek vojakov v zálohe na 70 rokov

Paríž 4. apríla (TASR) - Francúzska armáda zvýši maximálny vek pre záložníkov na 70 rokov, uviedol v utorok minister obrany Sébastien Lecornu. Povedal to po mesiacoch protestov a sporov vyvolaných zvýšením minimálneho veku odchodu do dôchodku na 64 rokov. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry AFP.



Veková hranica pre vycvičených vojakov, pripravených na povolanie v prípade potreby, je v súčasnosti od 60 do 65 rokov.



"Tieto vekové hranice zvýšime... Ľudia budú môcť byť záložníkom vo francúzskej armáde až do veku 70 rokov a pre určitých špecialistov to bude až do veku 72 rokov," povedal minister obrany Lecornu pre stanicu RTL.



Francúzsko má 40.000 záložníkov, ale prezident Emmanuel Macron chce toto číslo zdvojnásobiť.



V utorok má vláda diskutovať o novom francúzskom rozpočte na obranu; výdavky na armádu sa zvýšia z tohtoročných 43,9 miliardy eur na 69 miliárd eur do roku 2030.



Zvýšený rozpočet má pomôcť lepšie čeliť "celej reťazi hrozieb, ktoré stále iba pribúdajú", vrátane terorizmu, vojny na Ukrajine, militarizácii vesmíru a kybervojny, vysvetľoval Lecornu.



Cieľom je "zostať v klube krajín schopných sa brániť", dodal minister.



Francúzsky prezident Macron čelí hromadným protestom proti reforme dôchodkového systému, v rámci ktorej sa okrem iného zvyšuje najnižší vek odchodu do dôchodku zo 62 na 64 rokov.



Jeho vláda minulý mesiac presadila nepopulárnu dôchodkovú reformu formou dekrétu, bez hlasovania v dolnej komore parlamentu. Tam totiž reforma nemala dostatočnú podporu.