Minister Macinka pre zrušený let odložil svoju cestu do USA

Na snímke minister zahraničných vecí Českej republiky Petr Macinka. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Macinka mal byť vo Washingtone od utorka do štvrtka.

Autor TASR
Praha 4. februára (TASR) - Český minister zahraničných vecí Petr Macinka v stredu odložil návštevu Spojených štátov pre zrušený let z nemeckého Frankfurtu nad Mohanom a vracia sa späť do Prahy. Jeho let bol zrušený pre nepriaznivé počasie. V stredu o tom informoval český rezort diplomacie, píše TASR podľa stanice ČT24 a portálu CNN Prima News.

Macinka mal byť vo Washingtone od utorka do štvrtka. Na pozvanie svojho náprotivku Marca Rubia sa mal zúčastniť na konferencii o vzácnych mineráloch, ktorej cieľom je znížiť závislosť od Číny. V pláne mal aj stretnutia s predstaviteľmi amerických think-tankov Heritage Foundation a Hudson Institute.

Mal sa stretnúť aj so zástupcami Demokratickej a Republikánskej strany v Kongrese, aj s predstaviteľmi najväčších amerických investorov v Českej republike. Rokovať mal tiež s ďalšími európskymi zástupcami a eurokomisárom pre prosperitu a priemyselnú stratégiu Stéphanom Séjourném.

Medzitým českí poslanci na mimoriadnej schôdzi Poslaneckej snemovne rokujú o opozičnom návrhu na vyslovenie nedôvery vláde Andreja Babiša. Opozícia tým reaguje na kauzu SMS správ ministra Macinku v prípade poslanca Filipa Turka, pre ktoré ho prezident Petr Pavel obvinil z pokusu o vydieranie.
