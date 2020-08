Bieloruská diplomacia:Sme pripravení na konštruktívny dialóg o voľbách

Minsk 14. augusta (TASR) – Bieloruský minister zahraničných vecí Uladzimir Makej dnes v súvislosti s kontroverznými prezidentskými voľbami, ktoré sa konali v nedeľu 9. augusta, povedal, že Bielorusko je pripravené na konštruktívne a objektívne rozhovory so svojimi zahraničnými partnermi. Informovala o tom agentúra AFP.



Makej v telefonickom rozhovore so svojím švajčiarskym náprotivkom Ignaziom Cassisom uviedol, že Bielorusko je pripravené na konštruktívny a objektívny dialóg so svojimi zahraničnými partnermi o všetkých otázkach týkajúcich sa udalostí v Bielorusku, uvádza sa vo vyhlásení kancelárie šéfa bieloruskej diplomacie.



Od vyhlásenia výsledkov nedeľných volieb sa v Bielorusku konajú protestné akcie, na ktorých dochádza k potýčkam medzi ich účastníkmi a bezpečnostnými zložkami. Demonštranti nesúhlasia so zverejnenými výsledkami prezidentských volieb, podľa ktorých s veľkou prevahou zvíťazil dlhoročný prezident Alexandr Lukašenko.