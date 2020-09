Minister Makej: Sankcie Západu voči Bielorusku prinesú opačný efekt

Minsk 27. septembra (TASR) - Bieloruský minister zahraničných vecí Uladzimir Makej počas svojho prednahratého virtuálneho príhovoru na Valnom zhromaždení (VZ) OSN varoval Západ pred uvaľovaním sankcií na Minsk pre sporné prezidentské voľby a zásahy proti protestujúcim ľuďom v krajine, pričom dodal, že vyjadrenia obáv západných krajín "sú len pokusom vniesť chaos a anarchiu" do Bieloruska. Informovala o tom v nedeľu agentúra AP.



Makej ďalej poznamenal, že sankcie, iné obmedzenia a zásahy do vnútorných záležitostí Bieloruska zo strany Západu "sú škodlivé pre úplne pre všetkých a budú mať opačný efekt". "Vyzývame našich partnerov, aby preukázali múdrosť, zdržanlivosť a nestrannosť," dodal Makej.



Ministri EÚ sa minulý mesiac v zásade rozhodli uvaliť sankcie proti režimu staronového bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka v súvislosti so zmanipulovanými prezidentskými voľbami a potlačovaním opozičných protestov v Bielorusku. Schválenie sankcií však aktuálne blokuje Cyprus, ktorý chce touto cestou dosiahnuť uvalenie sankcií EÚ aj voči Turecku v spojitosti so sporným prieskumom ložísk zemného plynu vo východnej časti Stredozemného mora. Očakáva sa, že lídri EÚ budú rokovať o Bielorusku a Turecku na budúcotýždňovom summite.



Vlastné sankcie voči bieloruským činiteľom pripravuje v spolupráci so Spojenými štátmi a Kanadou aj Veľká Británia.



Alexandra Lukašenka ako legitímneho prezidenta Bieloruskej republiky napriek jeho stredajšej inaugurácii neuznáva viacero krajín EÚ, medzi nimi aj Slovensko.



Prezidentské voľby sa v Bielorusku konali 9. augusta. Podľa výsledkov zverejnených Ústrednou volebnou komisiou Lukašenka volilo 80,1 percenta voličov, zatiaľ čo jeho hlavnú oponentku Cichanovskú podporilo 10,12 percenta hlasujúcich.



Od vyhlásenia kontroverzných výsledkov prezidentských volieb sa v Bielorusku konajú protestné zhromaždenia, pri ktorých dochádza k masovému zatýkaniu ich účastníkov i k prípadom použitia neprimeranej sily zo strany polície. Potýčky si vyžiadali už desiatky zranených a niekoľko obetí na životoch.