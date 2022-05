Nový francúzsky minister odmieta obvinenia zo znásilnenia dvoch žien

Paríž 23. mája (TASR) - Prvé zasadnutie novej francúzskej vlády poznačil v pondelok škandál súvisiaci s odhalením, že nový minister zodpovedný za politiku pre zdravotne postihnutých a sociálnu starostlivosť Damien Abad sa pred asi desiatimi rokmi údajne dopustil sexuálneho obťažovania dvoch žien. Abad tieto obvinenia rozhodne popiera a tvrdí, že by to bolo nemožné vzhľadom na jeho vlastné telesné postihnutie. Informovala o tom agentúra AP.



Abad, ktorý sa narodil s artrogrypózou – stavom postihujúcim kĺby a svaly –, v nedeľu vo svojom vyhlásení uviedol, že voči nemu vznesené obvinenia sa týkajú činov alebo gest, ktoré vzhľadom na svoje vlastné telesné postihnutie "jednoducho nedokáže urobiť".



Dodal, že je okolnosťami donútený objasniť, že v jeho prípade sa "sexuálny akt môže uskutočniť len s pomocou" partnerky.



Podľa neho to protirečí tvrdeniam jednej zo žien, ktorá vypovedala, že ju nadrogoval, uniesol, vyzliekol a bezvedomú ju znásilnil.



Tvrdenia oboch žien zverejnil minulú sobotu, deň po predstavení novej vlády verejnosti, investigatívny web Médiapart.



V prvom prípade bolo v roku 2017 podané trestné oznámenie, ktoré bolo neskôr zamietnuté.



V druhom sa zatiaľ nepodnikli právne kroky, hoci o sťažnosti bolo informované ako vedenie vládnej centristickej strany s novým názvom Obroda, tak aj strany Republikáni (LR), ktorej bol Abad členom ešte deň pred vymenovaním do ministerskej funkcie.



Hovorkyňa vlády Olivia Grégoirová v pondelok na brífingu uviedla, že kauzu vyšetria a rozhodnú o nej orgány činné v trestnom konaní.



Pripomenula súčasne, že vláda zastáva pravidlo "nulovej tolerancie voči sexuálnym delikventom" a je ochotná načúvať ich údajným obetiam.



Dodala tiež, že premiérka Élisabeth Bornová v nedeľu večer absolvovala s ministrom Abadom rozhovor.



Agentúra AP konštatovala, že načasovanie tejto aféry nemôže byť pre prezidenta Emmanuela Macrona horšie: v júnových parlamentných voľbách si totiž udržať väčšinu, aby mohol bez prekážok napredovať v realizácii svojho volebného programu na všetkých jeho frontoch.



Stupňujúci sa škandál okolo Abada trochu prehlušil rozruch okolo vymenovania nového ministra školstva Papa Ndiayeho – historika, ktorý predtým viedol Národné múzeum dejín prisťahovalectva.



Pravicová opozícia Ndiayeho napáda za to, že je príliš angažovaný, pričom poukazuje napríklad na jeho údajnú účasť na zhromaždeniach, z ktorých vylúčili účasť ľudí bielej pleti. Pap Ndiaye tieto tvrdenia nekomentoval, uzavrela AP.