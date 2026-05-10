Minister obrany Andris Spruds po výzve premiérky odstúpil
Premiérka Evika Siliňová krátko predtým vyhlásila, že Spruds stratil jej dôveru aj dôveru verejnosti a vyzvala ho, aby odstúpil.
Autor TASR
Riga 10. mája (TASR) — Lotyšský minister obrany Andris Spruds v nedeľu večer oznámil svoju rezignáciu. Urobil tak v súvislosti so štvrtkovým pádom dvoch ukrajinských dronov, ktoré prileteli z Ruska, na ropné zásobníky v Lotyšsku. Informovali o tom agentúra Reuters a verejnoprávny telerozhlas LSM.
Premiérka Evika Siliňová krátko predtým vyhlásila, že Spruds stratil jej dôveru aj dôveru verejnosti a vyzvala ho, aby odstúpil. Ministra kritizovala za pomalé nasadenie protidronových systémov, ale aj za širšie problémy v obrannom sektore. Zároveň oznámila, že na post ministra navrhla plukovníka Raivisa Melnisa, ktorý pôsobí ako zástupca lotyšského ministerstva obrany na Ukrajine a od februára aj ako jej poradca. Melnis túto ponuku prijal.
Spruds na tlačovej konferencii uviedol, že odchádza s cieľom ochrániť lotyšskú armádu pred jej zneužívaním na politické účely. Zdôraznil, že rezort pod jeho vedením urobil významné kroky v posilňovaní obrany, najmä protivzdušnej, a že „obranyschopnosť štátu je dôležitejšia než akákoľvek ministerská funkcia“.
Zároveň obvinil premiérkinu koaličnú stranu Nová jednota z politických hier a z toho, že pred jesennými parlamentnými voľbami podľahla tlaku iných strán. Nevylúčil, že jeho strana Progresívci prehodnotí ďalšie pôsobenie v trojkoalícii s Novou jednotou a Zväzom zelených a roľníkov (ZZS).
Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha v súvislosti s incidentmi v Lotyšsku v nedeľu na sieti X napísal, že hovoril s lotyšskou ministerkou zahraničných vecí Baibou Bražeovou a potvrdil, že drony boli ukrajinské, no z kurzu boli zámerne ruskými prostriedkami elektronického boja. Ukrajina podľa neho ponúkla spoluprácu pobaltským krajinám a Fínsku, aby sa podobným incidentom predišlo.
