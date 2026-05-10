Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 10. máj 2026Meniny má Viktória
< sekcia Zahraničie

Minister obrany Andris Spruds po výzve premiérky odstúpil

.
Zľava minister obrany Lotyšska Andris Spruds. Foto: TASR - Slavomír Gregorík

Premiérka Evika Siliňová krátko predtým vyhlásila, že Spruds stratil jej dôveru aj dôveru verejnosti a vyzvala ho, aby odstúpil.

Autor TASR
Riga 10. mája (TASR) — Lotyšský minister obrany Andris Spruds v nedeľu večer oznámil svoju rezignáciu. Urobil tak v súvislosti so štvrtkovým pádom dvoch ukrajinských dronov, ktoré prileteli z Ruska, na ropné zásobníky v Lotyšsku. Informovali o tom agentúra Reuters a verejnoprávny telerozhlas LSM.

Premiérka Evika Siliňová krátko predtým vyhlásila, že Spruds stratil jej dôveru aj dôveru verejnosti a vyzvala ho, aby odstúpil. Ministra kritizovala za pomalé nasadenie protidronových systémov, ale aj za širšie problémy v obrannom sektore. Zároveň oznámila, že na post ministra navrhla plukovníka Raivisa Melnisa, ktorý pôsobí ako zástupca lotyšského ministerstva obrany na Ukrajine a od februára aj ako jej poradca. Melnis túto ponuku prijal.

Spruds na tlačovej konferencii uviedol, že odchádza s cieľom ochrániť lotyšskú armádu pred jej zneužívaním na politické účely. Zdôraznil, že rezort pod jeho vedením urobil významné kroky v posilňovaní obrany, najmä protivzdušnej, a že „obranyschopnosť štátu je dôležitejšia než akákoľvek ministerská funkcia“.

Zároveň obvinil premiérkinu koaličnú stranu Nová jednota z politických hier a z toho, že pred jesennými parlamentnými voľbami podľahla tlaku iných strán. Nevylúčil, že jeho strana Progresívci prehodnotí ďalšie pôsobenie v trojkoalícii s Novou jednotou a Zväzom zelených a roľníkov (ZZS).

Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha v súvislosti s incidentmi v Lotyšsku v nedeľu na sieti X napísal, že hovoril s lotyšskou ministerkou zahraničných vecí Baibou Bražeovou a potvrdil, že drony boli ukrajinské, no z kurzu boli zámerne ruskými prostriedkami elektronického boja. Ukrajina podľa neho ponúkla spoluprácu pobaltským krajinám a Fínsku, aby sa podobným incidentom predišlo.
.

Neprehliadnite

VEĽKÁ PREDOVEĎ POČASIA: Slnečné počasie robí radosť, ako dlho vydrží?

HRABKO: Koniec vojny na Ukrajine prinesie aj začiatok nových problémov

Fico: SR do Dachau doručí tabuľu s údajmi o Slovákoch, ktorí tam boli

Návrh novely: NR SR by mohlo byť možné odvolať aj ľudovým hlasovaním