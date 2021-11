Minister obrany v USA nariadil prešetrenie útoku v Sýrii v roku 2019

Washington 30. novembra (TASR) - Americký minister obrany Lloyd Austin nariadil prešetriť nálet amerických síl v Sýrii v roku 2019, pri ktorom zahynuli desiatky ľudí vrátane žien a detí. Informovali o tom v utorok agentúry AP a AFP.



Hovorca Pentagónu John Kirby uviedol, že Austin vyšetrovaním poveril veliteľa Veliteľstva ozbrojených síl Spojených štátov generála Michaela X. Garretta. Nariadil mu, aby "preskúmal správy o vyšetrovaní, ktoré sa už uskutočnilo v súvislosti s týmto incidentom" a "vykonal ďalšie vyšetrenie faktov a okolností, ktoré s tým súvisia".



Garrett má podľa Kirbyho 90 dní na to, aby prešetril "civilné obete na životoch", dodržiavanie zákonov o spôsoboch vedenia vojny či vedenie záznamov.



Americký denník The New York Times (NYT) v polovici novembra informoval, že americká špeciálna jednotka pôsobiaca v Sýrii v marci 2019 trikrát bombardovala civilné ciele neďaleko obce Bághúz ležiacej na východe Sýrie neďaleko hraníc s Irakom, pričom zabila 70 ľudí, najmä žien a detí.



Podľa NYT istý vojenský súdny úradník ihneď označil útok za možný vojnový zločin, ktorý si vyžaduje vyšetrovanie, no armáda podnikla kroky na jeho zatajenie a bagatelizovala počet obetí.



Vo vyhlásení Pentagónu sa uvádza, že prvotné vyšetrovanie Centrálneho velenia armády Spojených štátov, ktoré dohliada na vojenské operácie na Blízkom východe, dospelo k záveru, že útok predstavoval "sebaobranu" s tým, že boli prijaté "primerané kroky, aby sa vylúčila prítomnosť civilistov."



Koalícia vedená Spojenými štátmi a spojenci pod vedením Kurdov oznámili porážku nad teroristickou organizáciou Islamský štát (IS) v Bághúze koncom marca 2019.