Minister obrany Benkő: Maďarskí vojaci v Iraku sú pripravení na všetko

Budapešť 7. januára (TASR) - Po vypuknutí americko-iránskeho konfliktu maďarské ozbrojené sily priebežne analyzujú situáciu v danom regióne, preto aj v súvislosti s irackou misiou maďarských vojakov je maďarská armáda pripravená okamžite reagovať na všetky možné scenáre. Povedal to v utorok vo verejnoprávnej televízii M1 minister obrany Tibor Benkő.



Medzi takéto alternatívy patrí aj evakuácia, čomu môže podľa slov šéfa rezortu prospieť aj skutočnosť, že Maďarsko už má vlastné transportné lietadlá.



Benkő zdôraznil, že v tomto čase je potrebné venovať zvýšenú pozornosť bezpečnosti maďarských vojakov, ktorí v menšom počte slúžia v Iraku v rámci výcvikovej a poradnej misie NATO a vo väčšom množstve plnia úlohy v rámci misie veľkej koalície bojujúcej proti džihádistickej organizácii Islamský štát (IS).



"V súčasnosti v súvislosti s príslušníkmi maďarskej misie v Iraku boli pozastavené výcvikové činnosti, ostatné úlohy títo vojaci naďalej vykonávajú," dodal minister a poznamenal, že Maďarsko podpísalo s Irakom dohodu o spolupráci. Maďarskí vojaci pôjdu domov, ak o to Irak požiada, dovtedy však budú plniť svoje tamojšie úlohy, podčiarkol.



Iránskeho generálmajora Kásema Solejmáního, veliteľa jednotiek Kuds iránskych revolučných gárd, zabili minulý piatok americké sily pri útoku dronom neďaleko letiska v irackom hlavnom meste Bagdad. Operáciu nariadil prezident Spojených štátov Donald Trump, ktorý Solejmáního obvinil z prípravy útoku na amerických diplomatov a vojakov v Iraku. Irán za to prisľúbil "tvrdú odplatu".



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)