Americký minister obrany Esper odkázal Kim Čong-unovi, aby sa krotil

Washington 2. januára (TASR) - Americký minister obrany Mark Esper vyzval severokórejského vodcu Kim Čong-una, aby sa "krotil" po tom, ako pohrozil "novou strategickou zbraňou". Informovala o tom vo štvrtok juhokórejská agentúra Jonhap.



Odborníci analyzovali, že "strategickou zbraňou", o ktorej Kim hovoril, že ju svet v blízkej budúcnosti uvidí, by mohla byť medzikontinentálna balistická strela.



"Kim Čong-una by sme radi vyzvali na zdržanlivosť," povedal Esper v rozhovore pre americkú televíziu Fox News. Pripomenul, že najlepším spôsobom, ako sa posunúť vpred, je stále politická dohoda o denuklearizácii Severnej Kórey.



"Na tej ceste už sme. A chceme na nej zostať," dodal Esper s tým, že na Kim Čong-una a jeho ľudí budú naliehať, aby sa vrátili k rokovaciemu stolu.



Severokórejský vodca Kim Čong-un nedávno vyhlásil, že KĽDR nemá dôvod predlžovať moratórium na jadrové skúšky a testy medzikontinentálnych rakiet, keďže Spojené štáty pokračujú v spoločných vojenských cvičeniach s Južnou Kóreou, uvalili nové sankcie a zároveň kladú "gangsterské požiadavky". Povedal to na záver štvordňového zasadania ústredného výboru vládnucej Kórejskej strany práce.



Kim zároveň avizoval, že KĽDR v blízkej budúcnosti predstaví "novú strategickú zbraň". Jeho krajina zároveň prijme "šokujúce skutočné opatrenia".