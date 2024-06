Minister obrany: Izrael posudzuje alternatívy voči vláde Hamasu

Jeruzalem 2. júna (TASR) – Izrael nebude súhlasiť s tým, aby hnutie Hamas naďalej vládlo v Pásme Gazy, a to ani počas procesu ukončovania tamojšej vojny. Uviedol to v nedeľu izraelský minister obrany Joav Galant, podľa ktorého skúmajú alternatívy voči vláde tejto islamistickej organizácie. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



"Budeme izolovať oblasti (v Gaze), odstránime príslušníkov Hamasu z týchto oblastí a zavedieme tam sily, ktoré umožnia vytvoriť alternatívnu vládu," uviedol Galant vo vyhlásení. O aké možnosti by mohlo ísť, nešpecifikoval.



Iránom podporovaný Hamas, ktorého cieľom je zničiť Izrael, vládne v Pásme Gazy od roku 2007. Moci sa tam ujal rok po tom, ako zvíťazil v parlamentných voľbách a viedol krátku občiansku vojnu s bezpečnostnými silami Západom podporovanej Palestínskej samosprávy.



Izraelské médiá informovali, že v nedeľu večer sa zíde izraelský vojnový kabinet, ktorého je Galant členom, po tom, ako USA predložili rámcovú dohodu o ukončení vojny v Gaze. Hamas túto iniciatívu predbežne privítal, nijako však nenaznačil, že by sa mohol vzdať moci alebo dobrovoľne odzbrojiť.



Galant vo vyhlásení uviedol, že izraelská vojenská operácia spolu s vytvorením potenciálu pre zmenu vlády v Gaze umožní ukončenie vlády Hamasu a návrat rukojemníkov. "V žiadnej fáze prípadného procesu zameraného na ukončenie tejto vojny nebudeme súhlasiť s vládou Hamasu v Gaze," zdôraznil.