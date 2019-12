Minister obrany nevidí potrebu vyslať ďalších vojakov na Blízky východ

Washington 7. decembra (TASR) - Americký minister obrany Mark Esper v piatok vyhlásil, že administratíva prezidenta Donalda Trumpa pozorne sleduje nepokoje v Iráne a Iraku, nevidí však bezprostrednú potrebu vyslať do tohto regiónu väčší počet dodatočných vojakov. Informáciu priniesla agentúra AP.



"Veríme, že momentálne je naša schopnosť odradiť to, čo v tejto oblasti odradiť máme, dostatočná," povedal minister novinárom.



Esper povedal, že pravidelne prehodnocuje dostatočnosť amerických vojenských síl vo všetkých regiónoch sveta, pričom zohľadňuje odporúčania a požiadavky veliteľov. Uviedol, že sa to týka aj nestabilného Blízkeho východu, kde Pentagon od mája pridal už približne 14.000 vojakov.



V závislosti od okolností môže na Blízkom východe dôjsť k menšiemu zvýšeniu síl, ako aj k rutinným rotáciám jednotiek, povedal Esper. V súčasnosti však USA neuvažujú o žiadnom väčšom posilnení vojenskej prítomnosti v tejto oblasti, dodal.



Nemenovaný predstaviteľ vlády USA v rozhovore pre AFP pod podmienkou zachovania anonymity uviedol, že Esper zvažuje plány na presun 5000 až 7000 vojakov na Blízky východ. Esperove vyjadrenia zjavne spochybňujú túto možnosť.



Napätie vo vzťahoch medzi Iránom a USA vzrástlo, odkedy prezident USA Donald Trump vlani odstúpil od jadrovej zmluvy uzavretej medzi Iránom a mocnosťami v roku 2015 a uvalil na Irán sankcie.



Spojené štáty sú tiež znepokojené prudkým nárastom útokov na vojenské základne v Iraku, kde účastníci demonštrácií vyvolaných nespokojnosťou so stavom miestnej ekonomiky kritizujú aj iránsky režim a jeho ohromujúci vplyv v Iráne, kde sa väčšina ľudí hlási k šiitskej vetve islamu.