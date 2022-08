Minister obrany Reznikov: Ukrajina nestratila žiadny raketomet HIMARS

Kyjev 17. augusta (TASR) - Ukrajina nestratila ani jeden zo salvových raketometov HIMARS, ktoré Kyjevu dodali Spojené štáty. V stredu to podľa britského denníka The Guardian vyhlásil ukrajinský minister obrany Oleksij Reznikov.



Ukrajina získala od začiatku ruskej invázie najmenej 20 amerických vyspelých salvových raketometov HIMARS, čo je skratka pre High Mobility Artillery Rocket System. Viackrát ich úspešne použila pri útokoch na ruské sklady munície, veliteľské stanovištia a vzdušné sily. Rusko opakovane vyhlásilo, že množstvo týchto raketových systémov americkej výroby už zničilo.



Reznikov v ukrajinčine pre americkú redakciu stanice Hlas Ameriky (Voice of America) povedal, že Ukrajina má stále všetky systémy, ktoré jej dodali. Toto tvrdenie sa neskôr objavilo aj na oficiálnom účte ukrajinského ministerstva obrany na Twitteri.