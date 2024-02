Minister obrany USA Lloyd Austin odovzdal svoje právomoci námestníčke

Washington 12. februára (TASR) — Americký minister obrany Lloyd Austin odovzdal v nedeľu výkon svojich povinností námestníčke Kathleen Hicksovej. Urobil tak krátko po tom, čo ho previezli do nemocnice pre naliehavý problém s močovým mechúrom. Oznámili to svetové agentúry s odvolaním sa na hovorcu Pentagónu Pata Rydera.



Bezpečnostná služba ministerstva obrany odviezla 70-ročného Austina do Vojenskej nemocnice Waltera Reeda neďaleko Washingtonu o 14.20 h miestneho času (20.20 h SEČ). Svoje právomoci odovzdal Hicksovej krátko pred 17.00 h. Ryder dodal, že o tomto kroku bol informovaný Biely dom, Kongres i predseda Zboru náčelníkov štábov.



Ryder pôvodne uviedol, že Austin k dispozícii potrebné komunikačné prostriedky, aby mohol vykonávať svoje povinnosti z nemocnice.



Austin mal v utorok odletieť do Bruselu na stretnutie kontaktnej skupiny pre Ukrajinu, ktorej vznik inicioval v roku 2022 s cieľom koordinovať vojenskú podporu Kyjevu po ruskej invázii. Následne sa mal zúčastniť na pravidelnom stretnutí ministrov obrany členských krajín NATO. Bezprostredne nebolo známe, či jeho hospitalizácia zmení tento program.



Austinovi v decembri diagnostikovali skoré štádium rakoviny prostaty. Po menšej operácii vykonanej 22. decembra sa najprv vrátil domov, no 1. januára ho pre komplikácie prijali do Vojenskej nemocnice Waltera Reeda.



Biely dom o tom však bol informovaný až 4. januára a Kongres o deň neskôr. Americký prezident Joe Biden sa o zdravotných problémoch Austina dozvedel až 9. januára. Biely dom a Pentagón začali interné vyšetrovanie, prečo sa tak stalo.



Austin sa vrátil do Pentagónu 29. januára. Krátko predtým dvaja lekári po absolvovaní pooperačného vyšetrenia uviedli, že ministrova rakovina bola „liečená včas a účinne“ a prognóza uzdravenia je „výborná“.



Republikánski kongresmani vyzvali na odvolanie šéfa Pentagónu. Demokrat Biden kritizoval nedostatok komunikácie zo strany ministerstva, no povedal, že Austinovi naďalej dôveruje.



Austin sa za utajovanie svojich predchádzajúcich pobytov v nemocnici 1. februára ospravedlnil. Vtedy povedal, že sa stále zotavuje, trpí bolesťami nôh a na presun v priestoroch Pentagónu používa golfový vozík.