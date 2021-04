Minister obrany USA Lloyd Austin pricestoval na návštevu Izraela

Na archívnej snímke izraelský premiér Benjamin Netanjahu 5. apríla 2021. Foto: TASR/AP

Tel Aviv 11. apríla (TASR) - Americký minister obrany Lloyd Austin pricestoval v nedeľu na dvojdňovú návštevu Izraela. Ide o prvú cestu člena vládneho kabinetu nového amerického prezidenta Joea Bidena do židovského štátu, informovali tlačové agentúry DPA a AFP.Austin sa po vojenských poctách stretol so svojím rezortným náprotivkom Bennym Gantzom.Austin uistil Gantza o pokračujúcej vojenskej podpore zo strany Washingtonu a vyhlásil, že USA budú naďalej zaručovať "" izraelskej armády. "" uviedol.Izrael podľa Gantza dúfa v lepšiu budúcu jadrovú dohodu medzi svetovými mocnosťami a Iránom a bude "" so Spojenými štátmi na jej dosiahnutí. Izrael sa totiž vehementne stavia proti pôvodnej dohode z roku 2015; izraelský premiér Benjamin Netanjahu považuje Irán za najväčšie nebezpečenstvo pre svoju krajinu.Rozhovory o obnovení tejto dohody, ktorú predošlá americká administratíva odmietla, sa uskutočnili začiatkom týždňa vo Viedni. "" povedal Gantz. Podľa jeho slov nová jadrová dohoda "".Austin sa má počas svojho pobytu v Izraeli stretnúť aj s Netanjahuom. Ten sa momentálne nachádza v zložitej politickej situácii, usilujúc sa po nedávnych parlamentných voľbách vytvoriť fungujúcu koaličnú vládu.Očakáva sa, že Austin nezavíta na palestínske územia, hoci Biden signalizoval záujem o obnovenie vzťahov s Palestínčanmi.Administratíva predchádzajúceho amerického prezidenta Donalda Trumpa spravila niekoľko veľkých diplomatických krokov, ktoré Izrael privítal, ale ktoré rozhorčili Palestínčanov. Ide najmä o premiestnenie veľvyslanectva USA z Tel Avivu do Jeruzalema a oslabenie podpory pre dvojštátové riešenie dlhodobej izraelsko-palestínskej otázky.Austin sa z Izraela v utorok presunie do Nemecka a následne do Belgicka.