Minister obrany USA nevylúčil možnosť invázie do Grónska a Panamy

Washington 12. júna (TASR) - Americký minister obrany Pete Hegseth vo štvrtok nevylúčil možnosť americkej vojenskej invázie do Grónska a Panamy. Pred zákonodarcami v Kongrese naznačil, že Pentagón takýmito plánmi môže disponovať, ako ostatne pre akúkoľvek „nepredvídanú udalosť“. Informoval o tom portál Defense News, píše TASR.



Záujem o prevzatie kontroly nad Panamským prieplavom, Grónskom a Kanadou opakovane v posledných mesiacoch vyjadroval americký prezident Donald Trump. V prípade prieplavu napríklad tvrdil, že ho vraj fakticky prevádzkuje Čína, no musia ho získať Spojené štáty, pre ktoré je podľa neho je životne dôležitý. Grónsko, ktoré je autonómnym územím Dánska, zase USA potrebujú „pre účely národnej bezpečnosti“.



Hegsetha týmito otázkami konfrontovali členovia výboru Snemovne reprezentantov pre ozbrojené sily. Na nátlak republikánskych kongresmanov, ktorí sa dožadovali, aby možnosť vojenského útoku na Grónsko alebo Panamu odmietol, Hegseth zopakoval, že „Pentagón má plány pre akékoľvek nepredvídané udalosti“ a že predstavitelia USA „sa tešia na spoluprácu s Grónskom, aby zabezpečili jeho ochranu pred akýmikoľvek potenciálnymi hrozbami“.



Takéto odpovede nestačili demokratickému kongresmanovi Adamovi Smithovi, ktorý na ministra ďalej tlačil. „Je politikou ministerstva obrany, že musíme byť pripravení v prípade potreby obsadiť Grónsko a Panamu silou?“ spýtal sa Smith. Hegseth na otázku neodpovedal priamo, namiesto toho hovoril o obavách USA z vplyvu Číny v Paname a Grónsku.



„Myslím si, že Američania by chceli, aby mal Pentagón plány na čokoľvek,“ vyhlásil minister s tým, že rezort obrany „má plány pre každú konkrétnu nepredvídanú udalosť“.



Dánsky parlament ešte v stredu schválil návrh zákona, ktorý umožňuje Spojeným štátom mať vojenské základne na dánskom území. Šéf dánskej diplomacie Lars Lökke Rasmussen v reakcii na novinárske otázky napísal, že Dánsko bude môcť túto novú dohodu vypovedať, ak sa USA pokúsia anektovať Grónsko alebo nejakú jeho časť. Taktiež grónsky premiér Jens-Frederik Nielsen v posledných mesiacoch prisľúbil, že sa postaví proti akýmkoľvek snahám USA o prevzatie ostrova.



Pentagón sa podľa Defense News pravdepodobne chystá presunúť Grónsko spod Európskeho velenia ozbrojených síl USA pod Severné velenie, ktoré je zodpovedné za obranu USA, Mexika a Kanady.