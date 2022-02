Americký minister obrany prisľúbil Ukrajine podporu

Washington 25. februára (TASR) - Americký minister obrany Lloyd Austin vo štvrtok telefonicky hovoril so svojím ukrajinským náprotivkom Olexijom Reznikovom v súvislosti s ruskou inváziou na Ukrajinu. Informovala o tom v noci na piatok stanica CNN.



Austin svojmu ukrajinskému partnerovi povedal, že Spojené štáty podporujú suverenitu a územnú celistvosť Ukrajiny a budú pokračovať v poskytovaní obrannej pomoci Kyjevu navzdory ruskej "neodôvodnenej a nevyprovokovanej vojne".



Austin tiež vo štvrtok viedol sériu rozhovorov so spojencami USA vrátane Spojeného kráľovstva, Francúzska, Nemecka, Talianska a so zástupcami krajín tzv. Bukureštskej deviatky (B9), medzi ktoré patria Bulharsko, Česko, Estónsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko a Slovensko. Toto zoskupenie vzniklo v roku 2015 po ruskej anexii Krymu a intervencii na východe Ukrajiny, približuje CNN.



Austin taktiež hovoril aj s ministrami obrany Turecka a Kanady.