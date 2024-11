Minister obrany USA vyzval armádu na pokojný prechod pod Trumpa

Washington 8. novembra (TASR) - Americký minister obrany Lloyd Austin vo štvrtok vyzval armádu, aby vykonala hladký prechod pod novozvoleného prezidenta Donalda Trumpa. Pripomenul jej zodpovednosť riadiť sa zákonnými rozkazmi budúceho vrchného veliteľa ozbrojených síl. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.



"Naši spoluobčania si zvolili budúceho prezidenta Spojených štátov. Tak ako vždy, aj teraz bude americká armáda pripravená plniť politické rozhodnutia svojho ďalšieho vrchného veliteľa a poslúchať všetky zákonné rozkazy civilného velenia," napísal Austin v liste zamestnancom ministerstva obrany.



Takéto obežníky sú podľa AP zriedkavé, no nie je to prvýkrát, čo minister obrany nalieha na armádu, aby dodržiavala ústavu v súvislosti so zmenou riadenia pod vedením Trumpa.



"Americká armáda bude aj naďalej stáť mimo politického diania, bude zásadovo a profesionálne strážiť našu republiku a bude spolupracovať s cennými spojencami a partnermi, ktorí prehlbujú našu bezpečnosť," dodal Austin.



Podobnú výzvu ozbrojeným silám adresoval v roku 2016, keď bol Trump prvýkrát zvolený za prezidenta, aj vtedy končiaci minister obrany Ash Carter, ktorý pôsobil v administratíve Baracka Obamu. Príslušníkom armády povedal, že si je vedomý ich schopnosti "vykonávať všetky svoje povinnosti s dokonalosťou, ktorú naši občania môžu očakávať".