Minister obrany USA vyzval ruského partnera na deeskaláciu krízy

Washington/Varšava 18. februára (TASR) - Americký minister obrany Lloyd Austin vyzval v piatok v telefonáte ruského ministra obrany Sergeja Šojgua na zmiernenie vyostrenej ukrajinskej krízy. Západní predstavitelia totiž tvrdia, že Moskva stále zhromažďuje vojakov okolo susednej Ukrajiny, aj keď ohlásila opak – že časť ich už stiahla. Informácie priniesla tlačová agentúra AFP.



Austin v telefonickom rozhovore so Šojguom "vyzval na deeskaláciu, návrat ruských síl obkolesujúcich Ukrajinu na svoje pôvodné, domáce základne a na diplomatické riešenie" krízy, uviedol Pentagón v oznámení po telefonáte.



Americký minister v piatok na návšteve Varšavy vyhlásil, že Washington zaznamenáva "ďalších" ruských vojakov presúvajúcich sa do pohraničnej oblasti pri Ukrajine, čo je v rozpore s predchádzajúcim oznámením Moskvy, že vojakov sťahuje.



"Hoci Rusko oznámilo, že sťahuje svoje sily naspäť na základne, ešte sme nič také nezaznamenali. V skutočnosti vidíme presúvať sa do tej pohraničnej oblasti ďalších vojakov," varoval Austin vo Varšave po boku poľského ministra obrany Mariusza Blaszczaka.



Západ a Ukrajina sa obávajú, že Rusko chce podniknúť útok na suseda, pričom využije dezinformácie ako zámienku na inváziu.



Moskva v posledných týždňoch zhromaždila popri Ukrajine vyše 100.000 vojakov, ďalší podľa spravodajských informácií pribúdajú a to zhoršilo krízu aj medzi Západom a Kremľom.