Petříček verí, že vzťahy s USA sa budú rozvíjať bez ohľadu na víťaza

Praha 4. novembra (TASR) - Vzťahy medzi Českom a Spojenými štátmi sa budú rozvíjať bez ohľadu na to, kto prezidentské voľby v USA vyhrá. Toto svoje presvedčenie vyjadril v stredu v Českej televízii (ČT) minister zahraničných vecí Tomáš Petříček.



"Verím, že bez ohľadu na to, kto tieto voľby vyhrá, sa budú vzťahy medzi Českom a USA rozvíjať," povedal šéf českej diplomacie v čase, keď v Spojených štátoch vrcholil súboj o Biely dom a hlasy voličov sa ešte spočítavali.



Podľa Petříčka (ČSSD) rozhodnú o výsledku amerických volieb štáty, kde sa budú sčítavať hlasy odovzdané poštou, ide napríklad o Pensylvániu alebo Michigan. Výsledok bude podľa ministra známy až o niekoľko dní.



Petříček v ČT odmietol, že by demokrat Joe Biden bol preferovaným kandidátom Európskej únie.



O Biely dom súperili v utorkových prezidentských voľbách republikánsky prezident Donald Trump a demokratický kandidát Biden. Trump sa predčasne vyhlásil za víťaza, hoci ešte treba spočítať korešpondenčné hlasy, a povedal, že sa obráti na najvyšší súd, aby toto sčítavanie zastavil. Americkí voliči posielali hlasy poštou sčasti aj preto, aby sa v období pandémie koronavírusu ochránili.