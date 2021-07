Minister: Počet prípadov nákazy vo Francúzsku stúpa neobyčajne rýchlo

Paríž 20. júla (TASR) - Vo Francúzsku neobyčajne rýchlo stúpa počet nových prípadov nákazy koronavírusom pre rozširujúci sa variant delta. V utorok to uviedol francúzsky minister zdravotníctva Olivier Véran, informovala agentúra AFP.



Za posledných 24 hodín vo Francúzsku zaznamenali až 18.000 nových prípadov.



"To znamená, že za posledný týždeň došlo k nárastu šírenia vírusu o približne 150 percent. Toto sme nikdy predtým nezažili ani pri covide (pôvodnej forme ochorenia), ani pri britskom variante, ani pri juhoafrickom alebo brazílskom variante," uviedol Véran v parlamente.



Počet prípadov je vo Francúzska najvyšší od polovice mája, keď krajina ukončila svoj v poradí tretí lockdown. Krajina sa pripravuje pre rozširujúci sa delta variant koronavírusu už na štvrtú vlnu pandémie a snaží sa zaočkovať čo možno najviac obyvateľov.



Véran počas svojho príhovoru pred poslancami uviedol, že podľa najnovších údajov teraz nie je správny "čas na pochybnosti a váhanie". Dosiahnutie kolektívnej imunity je podľa neho jediným spôsobom, ako sa krajina dokáže "raz a navždy zbaviť covidu".



Minister zdravotníctva sa prihovoril k členom parlamentu v deň, keď rokujú o nových kontroverzných pravidlách, ktoré majú primať Francúzov dať sa zaočkovať. Podľa nových pravidiel by sa všetci obyvatelia krajiny museli pred vstupom do reštaurácie či kina alebo pred dlhšou cestou vlakom museli preukázať buď očkovaním, alebo negatívnym testom na koronavírus.



Od septembra sa navyše stane očkovanie povinné pre pracovníkov v zdravotníctve a v domovoch dôchodcov. Podľa AFP je v krajine momentálne zaočkovaných len 45 percent populácie.



Ohlásené opatrenia v posledných dňoch primali rekordné počty Francúzov k registrácii na očkovanie. Zároveň však vyvolali vlnu nevôle medzi niektorými skupinami obyvateľov. V sobotu protestovalo proti plánu prezidenta Emmanuela Macrona zaviesť povinné očkovanie a systém preukazovania sa tzv. covidpasom v reštauráciách, baroch a ďalších verejných miestach viac ako 100.000 Francúzov.