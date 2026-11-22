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Minister: Poľsko dostane podporu NATO na posilnenie východnej hranice
Oznámenie ministra prišlo po viacerých narušeniach poľského vzdušného priestoru počas ruských vzdušných útokov na Ukrajinu.
Autor TASR
Varšava 22. novembra (TASR) - Poľský vicepremiér a minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz v sobotu oznámil, že jeho krajina čoskoro dostane od spojencov v NATO významnú podporu na posilnenie ochrany svojej východnej hranice. Povedal to po sérii narušení poľského vzdušného priestoru, okrem iných aj v noci zo štvrtka na piatok, informuje agentúra PAP, píše TASR.
„Čoskoro dostaneme od našich spojencov v NATO výraznú podporu na posilnenie ochrany našej východnej hranice! V pondelok sa v sídle NATO uskutoční mimoriadne zasadnutie Severoatlantickej rady, na ktorom predstavíme konkrétne návrhy a určíme možnosti ďalšieho postupu,“ napísal Kosiniak-Kamysz na sociálnej sieti X.
Dodal, že podrobnosti v sobotu prediskutoval s vrchným veliteľom spojeneckých síl NATO v Európe (SACEUR) Alexusom Grynkewichom. Na pondelkovom zasadnutí majú predstaviť konkrétne návrhy.
Oznámenie ministra prišlo po viacerých narušeniach poľského vzdušného priestoru počas ruských vzdušných útokov na Ukrajinu. Kosiniak-Kamysz v piatok uviedol, že na poľské územie pravdepodobne prenikli dve ruské rakety a jeden dron.
Tri bližšie neidentifikované lietajúce objekty dopadli na rôznych miestach na juhovýchode Poľska. Podozrivá ruská strela s plochou dráhou letu Ch-101 sa zrútila na pole pri lese neďaleko obce Nowy Lipowiec a začala horieť. Úlomky, ktoré podľa predpokladov pochádzajú z ďalšej rakety, našli v lese pri obci Rudnik nad Sanem. Dron s prúdovým pohonom zrejme dopadol v nezastavanej oblasti pri obci Molodycz.
Poľská vojenská polícia pod dohľadom prokuratúry začala v sobotu skúmať miesta dopadu po tom, ako špecializované tímy dokončili kontroly zamerané na zistenie prípadných rádiologických a chemických rizík. Zranenia neboli hlásené.
„Čoskoro dostaneme od našich spojencov v NATO výraznú podporu na posilnenie ochrany našej východnej hranice! V pondelok sa v sídle NATO uskutoční mimoriadne zasadnutie Severoatlantickej rady, na ktorom predstavíme konkrétne návrhy a určíme možnosti ďalšieho postupu,“ napísal Kosiniak-Kamysz na sociálnej sieti X.
Dodal, že podrobnosti v sobotu prediskutoval s vrchným veliteľom spojeneckých síl NATO v Európe (SACEUR) Alexusom Grynkewichom. Na pondelkovom zasadnutí majú predstaviť konkrétne návrhy.
Oznámenie ministra prišlo po viacerých narušeniach poľského vzdušného priestoru počas ruských vzdušných útokov na Ukrajinu. Kosiniak-Kamysz v piatok uviedol, že na poľské územie pravdepodobne prenikli dve ruské rakety a jeden dron.
Tri bližšie neidentifikované lietajúce objekty dopadli na rôznych miestach na juhovýchode Poľska. Podozrivá ruská strela s plochou dráhou letu Ch-101 sa zrútila na pole pri lese neďaleko obce Nowy Lipowiec a začala horieť. Úlomky, ktoré podľa predpokladov pochádzajú z ďalšej rakety, našli v lese pri obci Rudnik nad Sanem. Dron s prúdovým pohonom zrejme dopadol v nezastavanej oblasti pri obci Molodycz.
Poľská vojenská polícia pod dohľadom prokuratúry začala v sobotu skúmať miesta dopadu po tom, ako špecializované tímy dokončili kontroly zamerané na zistenie prípadných rádiologických a chemických rizík. Zranenia neboli hlásené.