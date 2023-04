Minister poslal do Milána inšpektorov, aby vyšetrili útek Arťoma Ussa

Rím 14. apríla (TASR) - Taliansky minister spravodlivosti Carlo Nordio poslal inšpektorov vyšetriť, ako sa ruskému občanovi Arťomovi Ussovi, obvinenému z pašovania vojenských technológií, podarilo v marci ujsť z domáceho väzenia pri Miláne deň po tom, čo taliansky súd odsúhlasil jeho vydanie americkým úradom. V piatok o tom informoval portál britského denníka The Guardian.



Arťoma Ussa, ktorý je synom gubernátora ruského Krasnojarského kraja Alexandra Ussa, zadržali vlani v októbri na letisku Miláno-Malpensa na základe medzinárodného zatykača. Súd mu nariadil nosenie elektronického monitorovacieho náramku, ale Rus ho 23. marca otvoril, odišiel z domu v obci Cascina Vione di Basiglio v Milánskej provincii a vrátil sa do Ruska. Talianska polícia sa ho po úteku snažila nájsť, ale neuspela.



Prokuratúra v USA vlani Ussa a štyroch ďalších ruských občanov obvinila z nezákonného predaja americkej vojenskej technológie ruským zbrojárskym spoločnostiam. Niektoré z týchto technológií skončili na bojisku na Ukrajine. Uss čelí obvineniam aj vo Venezuele, Číne alebo v Rusku.



Vyšetrovatelia nevylúčili, že Ussovi pri úteku pomáhala ruská tajná služba.



Taliansky minister spravodlivosti Nordio teraz poslal inšpektorov do Milána, aby vyšetrili, prečo bol Uss umiestnený do domáceho väzenia, a nie do väznice - vzhľadom na vysoké riziko úteku pred vydaním do USA.