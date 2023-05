Minister pred zmenou pravidiel: Americké hranice nie sú otvorené

Washington 11. mája (TASR) - Migranti, ktorí vstúpia do Spojených štátov bez potrebných dokumentov po štvrtkovom ukončení pandemických obmedzení na hraniciach, budú čeliť dlhodobým zákazom vstupu alebo možnému trestnému stíhaniu. Uviedol to americký minister pre vnútornú bezpečnosť USA Alejandro Mayorkas, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



"Naše hranice nie sú otvorené," uviedol Mayorkas len niekoľko hodín pred zavedením prísnejšej imigračnej politiky.



Minister zároveň upozornil, že nové pravidlá zahŕňajú aj tvrdšie tresty pre prekračovateľov hraníc, vrátane žiadateľov o azyl. "Ak niekto príde na našu južnú hranicu dnes po polnoci, bude považovaný za nespôsobilého na získanie azylu a bude čeliť vážnym následkom za nezákonný vstup do USA, vrátane minimálne päťročného zákazu opätovného vstupu a možnému trestnému stíhaniu," uviedol Mayorkas.



Pademické obmedzenia, ktoré vypršia vo štvrtok o polnoci, boli zavedené ešte za vlády prezidenta Donalda Trumpa. Na ich základe boli stovky tisíce migrantov rýchlo vyhostené do Mexika.



Keďže však Mexiko prijíma len svojich vlastných občanov alebo občanov krajín Strednej Ameriky, či Venezuelčanov, Kubáncov alebo Haiťanov, bolo migrantom z iných krajín väčšinou umožnené v USA zostať, píše agentúra Reuters.



Administratíva súčasného prezidenta Joea Bidena ohlásila 21. februára nový súbor reštrikcií na obmedzenie prílevu nelegálnych migrantov do USA.



Na ich základe budú musieť migranti smerujúci do USA požiadať o azyl v online aplikácii Úradu colnej a hraničnej ochrany (CBP) a dohodnúť si takýmto spôsobom termín stretnutia s príslušnými predstaviteľmi USA. Ďalšou možnosťou je požiadať o azyl v krajine, ktorou prechádzajú cestou k hraniciam Spojených štátov.



Niekoľko hodín pred vypršaním starých pravidiel sa migranti podľa agentúry Reuters zhromažďovali na oboch stranách americko-mexickej hranice.