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Český minister zdravotníctva rieši pitie alkoholu v krajine
Ročne v súvislosti s pitím alkoholu v ČR zomrie 6000 až 7000 ľudí, z toho v dvoch tisícoch prípadov je alkohol hlavnou príčinou.
Autor TASR
Praha 25. augusta (TASR) - Český minister zdravotníctva Adam Vojtěch pred niekoľkými mesiacmi avizoval, že pripraví opatrenia, ktoré by pomohli znížiť spotrebu alkoholu v Česku. Tá podľa dát patrí k najvyšším na svete. Navrhol napríklad obmedzenie predaja alkoholu vo večerných hodinách, stretol sa však s odporom koaličných partnerov. Témou sa strany budú zaoberať v utorok na rokovaní koaličnej rady. Predseda Poslaneckej snemovne českého parlamentu a šéf hnutia SPD Tomio Okamura pred schôdzkou vyhlásil, že Vojtěchov návrh odmietne, lebo podobné obmedzenia podľa neho nie sú potrebné, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
„My s tým nesúhlasíme, pretože si myslím, že nie je potrebné, aby pán minister, vláda alebo štát diktovali dospelým ľuďom, či si môžu kúpiť po 21.00 h pivo. To si myslím, že je naozaj príliš. Sme proti takým zákazom, pretože každý dospelý občan cestou z práce, keď si bude chcieť kúpiť vo večierke plechovku s pivom, tak SPD mu to určite zakazovať nebude,“ zdôraznil Okamura.
Zároveň avizoval, že na utorkovom rokovaní zástupcov hnutí ANO, SPD a strany Motoristi sebe sa zúčastní aj minister Vojtěch. Šéf snemovne mu chce podľa svojich slov „jasne povedať“, že jeho hnutie s takými zákazmi nesúhlasí. Už skôr svoj odpor vyjadril aj minister pre šport, prevenciu a zdravie Boris Šťastný, ktorý je tiež šéfom poslaneckého klubu Motoristov. Zákaz nočného predaja považuje za zbytočnú reguláciu.
Súhrnná správa o závislostiach v ČR za rok 2025 uvádza, že v kategórii rizikového pitia alkoholu sa v Česku dlhodobo nachádza asi 1,3 - 1,6 milióna dospelých, pričom až 900.000 môže spadať do kategórie škodlivého pitia. „Miera konzumácie alkoholu v českej populácii je vysoká. Spotreba alkoholu v ČR dosahuje takmer deväť litrov etanolu na osobu vrátane detí a seniorov. Denne pije alkohol 7 - 11 percent dospelej populácie,“ uvádza sa v správe.
Ročne v súvislosti s pitím alkoholu v ČR zomrie 6000 až 7000 ľudí, z toho v dvoch tisícoch prípadov je alkohol hlavnou príčinou. Osoby závislé od alkoholu zomierajú podľa správy v priemere o 24 rokov skôr než bežná populácia.
Na základe viacerých štúdií, ktoré podľa odborníkov ukazujú podobne alarmujúce výsledky, pripravuje české ministerstvo zdravotníctva opatrenia, ktorými chce spotrebu alkoholu znížiť. „Nadmerná konzumácia alkoholu má zásadné dôsledky na verejné zdravie aj bezpečnosť v spoločnosti vrátane domáceho násilia. V Česku sa týka viac než milióna ľudí,“ uviedol Vojtěch na sieti X ešte v apríli.
Potvrdil vtedy, že zvažuje aj obmedzenie predaja alkoholu vo večerných hodinách či obmedzenie reklamy alebo väčšiu informovanosť o rizikách. Opatrenia podľa neho vychádzajú zo skúseností zo zahraničia.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
„My s tým nesúhlasíme, pretože si myslím, že nie je potrebné, aby pán minister, vláda alebo štát diktovali dospelým ľuďom, či si môžu kúpiť po 21.00 h pivo. To si myslím, že je naozaj príliš. Sme proti takým zákazom, pretože každý dospelý občan cestou z práce, keď si bude chcieť kúpiť vo večierke plechovku s pivom, tak SPD mu to určite zakazovať nebude,“ zdôraznil Okamura.
Zároveň avizoval, že na utorkovom rokovaní zástupcov hnutí ANO, SPD a strany Motoristi sebe sa zúčastní aj minister Vojtěch. Šéf snemovne mu chce podľa svojich slov „jasne povedať“, že jeho hnutie s takými zákazmi nesúhlasí. Už skôr svoj odpor vyjadril aj minister pre šport, prevenciu a zdravie Boris Šťastný, ktorý je tiež šéfom poslaneckého klubu Motoristov. Zákaz nočného predaja považuje za zbytočnú reguláciu.
Súhrnná správa o závislostiach v ČR za rok 2025 uvádza, že v kategórii rizikového pitia alkoholu sa v Česku dlhodobo nachádza asi 1,3 - 1,6 milióna dospelých, pričom až 900.000 môže spadať do kategórie škodlivého pitia. „Miera konzumácie alkoholu v českej populácii je vysoká. Spotreba alkoholu v ČR dosahuje takmer deväť litrov etanolu na osobu vrátane detí a seniorov. Denne pije alkohol 7 - 11 percent dospelej populácie,“ uvádza sa v správe.
Ročne v súvislosti s pitím alkoholu v ČR zomrie 6000 až 7000 ľudí, z toho v dvoch tisícoch prípadov je alkohol hlavnou príčinou. Osoby závislé od alkoholu zomierajú podľa správy v priemere o 24 rokov skôr než bežná populácia.
Na základe viacerých štúdií, ktoré podľa odborníkov ukazujú podobne alarmujúce výsledky, pripravuje české ministerstvo zdravotníctva opatrenia, ktorými chce spotrebu alkoholu znížiť. „Nadmerná konzumácia alkoholu má zásadné dôsledky na verejné zdravie aj bezpečnosť v spoločnosti vrátane domáceho násilia. V Česku sa týka viac než milióna ľudí,“ uviedol Vojtěch na sieti X ešte v apríli.
Potvrdil vtedy, že zvažuje aj obmedzenie predaja alkoholu vo večerných hodinách či obmedzenie reklamy alebo väčšiu informovanosť o rizikách. Opatrenia podľa neho vychádzajú zo skúseností zo zahraničia.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)