Reznikov: Ruské sily zabili viac ukrajinských civilistov než vojakov

Kyjev 11. marca (TASR) - Ruské ozbrojené sily zabili viac ukrajinských civilistov než vojakov, informoval v piatok ukrajinský minister obrany Olexij Reznikov. Správu priniesla tlačová agentúra Reuters a následne britský denník The Guardian.



"Chcem, aby to vedel nielen Kyjev, ale celý svet," uviedol Reznikov.



Podľa najnovších údajov z Úradu vysokej komisárky OSN pre ľudské práva (OHCHR) bolo od 04.00 h 24.februára do polnoci 9. marca zabitých 549 civilistov a ďalších 957 utrpelo zranenia.



Ruský prezident Vladimir Putin spustil 24. februára inváziu na Ukrajinu, ktorú nazýva "špeciálna vojenská operácia". Podľa vyhlásení ukrajinských predstaviteľov sa ruská armáda dopúšťa v ich krajine vojnových zločinov a dokonca genocídy ukrajinského národa.