Minister sa pokúša odvolať prokurátora vyšetrujúceho spojencov Trumpa

Washington 20. júna (TASR) - Americké ministerstvo spravodlivosti v piatok večer náhle iniciovalo odvolanie newyorského federálneho prokurátora Geoffreyho Bermana, ktorý má na starosti stíhanie spolupracovníkov prezidenta Donalda Trumpa a vyšetrovanie jeho osobného právnika Rudyho Giulianiho. Berman však oznámil, že odmieta odstúpiť a že prebiehajúce vyšetrovania budú pokračovať. Informovala o tom v sobotu agentúra AP.



"Neodstúpil som a nemám v úmysle odstúpiť zo svojho postu," uviedol Berman niekoľko hodín po tom, ako minister spravodlivosti William Barr oznámil, že prokurátor odchádza z funkcie.



Spor vyvolal neobvyklú konfrontáciu medzi ministerstvom spravodlivosti a prokuratúrou Južného federálneho súdneho dištriktu v New Yorku, jednou z popredných v USA, ktorá viedla vyšetrovanie vo veľkých kauzách týkajúcich sa mafiánov a terorizmu. Zrejme tiež prehĺbi napätie medzi ministerstvom a demokratmi v Kongrese, ktorí obviňujú Barra, že politizuje rezort a koná skôr ako Trumpov právnik než generálny prokurátor, ktorým je v USA minister spravodlivosti.



Oznámenie Barra prišlo tiež niekoľko dní po tvrdeniach bývalého Trumpovho poradcu pre národnú bezpečnosť Johna Boltona, že sa prezident pokúsil zasahovať do vyšetrovania zmienenej prokuratúry, týkajúceho sa štátnej tureckej banky, a to v snahe dosiahnuť dohody s tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom.



Barr nevysvetlil, prečo žiada odstúpenie Bermana. Biely dom však rýchlo oznámil, že Trump na jeho miesto nominuje predsedu regulačnej Komisie pre cenné papiere a burzy (SEC) Jaya Claytona.



Berman uviedol, že sa o svojom odvolávaní dozvedel z tlačovej správy ministra. Vyhlásil však, že vo funkcii zostane, pokým Senát nepotvrdí nového Trumpovho nominanta. Podľa jeho vyhlásenia ho Barr nemôže odvolať, pretože ho vymenovali federálni sudcovia, nie prezident.



Podľa zdroja z ministerstva však rezort mieni od 3. júla na Bermanov post dočasne dosadiť Craiga Carpenita, federálneho prokurátora z New Jersey.



Predseda výboru Snemovne reprezentantov pre súdnictvo Jerry Nadler už avizoval, že pozýva Bermana na výpoveď pred členmi výboru na budúci týždeň.



Berman, ktorý ako republikán prispel na Trumpovu predvolebnú kampaň, je federálnym prokurátorom v newyorskom južnom súdnom dištrikte od januára 2018. Počas pôsobenia vo funkcii mal na starosti viacero "veľkých" prípadov vrátane vyšetrovaní kľúčových spojencov Trumpa, tureckej štátnej banky Halkbank podozrivej z obchádzania sankcií či finančníka a sexuálneho delikventa Jeffreyho Epsteina, píše agentúra DPA.



V tomto dištrikte stíhali aj Trumpovho niekdajšieho osobného právnika Michaela Cohena a tamojší prokurátori vzniesli obvinenia tiež proti floridským podnikateľom Levovi Parnasovi a Igorovi Frumanovi, ktorých spájali s Giulianiho úsilím získať na Ukrajine materiál kompromitujúci Trumpovho politického rivala Joea Bidena.