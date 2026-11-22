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Minister školstva odstúpil po chaose pri prijímačkách na vysoké školy
Ministerstvo školstva bolo kritizované za unáhlené oznamovanie nových pravidiel proti podvádzaniu s využitím AI až do predvečera skúšok, čo vyvolalo veľký zmätok medzi uchádzačmi aj učiteľmi.
Autor TASR
Soul 22. novembra (TASR) - Juhokórejský minister školstva Čchoi Kjo-džin v nedeľu odstúpil z funkcie po tom, ako prezident I Če-mjong prijal jeho ponuku na rezignáciu. Dôvodom bol zmätok spôsobený zmenami pravidiel na poslednú chvíľu, ktorých cieľom bolo zabrániť podvádzaniu s využitím umelej inteligencie (AI) počas prijímacích skúšok na vysoké školy. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru Jonhap.
Minister uviedol, že viaceré zmeny zavedené krátko pred skúškami známymi ako Suneung spôsobili verejnosti vrátane uchádzačov o štúdium nepríjemnosti. Suneung je kórejská skratka pre každoročné prijímacie skúšky na vysoké školy, ktoré sa konali vo štvrtok.
„Ako zodpovedný minister sa nemôžem vyhnúť kritike, že sme sa nedokázali vopred pripraviť. Teraz, keď sa skúška skončila, cítim za to plnú zodpovednosť a podávam demisiu,“ uviedol Čchoi Kjo-džin vo vyhlásení. Prezident prijal jeho demisiu približne hodinu po tom, ako minister oznámil svoj zámer odstúpiť.
Ministerstvo školstva bolo kritizované za unáhlené oznamovanie nových pravidiel proti podvádzaniu s využitím AI až do predvečera skúšok, čo vyvolalo veľký zmätok medzi uchádzačmi aj učiteľmi.
Medzi zmenami zavedenými na poslednú chvíľu bolo povolenie priniesť si do skúšobných miestností len ceruzky a povinnosť zakryť si gombíky na oblečení nálepkami, aby sa zabránilo používaniu miniatúrnych kamier. Úrady počas skúšky zároveň rozoslali na mobilné telefóny po celej krajine tri núdzové správy, ktoré mali pomôcť identifikovať uchádzačov, ktorí neodovzdali svoje mobily.
Tieto opatrenia vyvolali kritiku zo strany uchádzačov aj učiteľov. Namietali, že zmeny zavedené na poslednú chvíľu ešte zvýšili stres. Prijímacie skúšky na vysoké školy sú v Južnej Kórei považované za jednu z kľúčových životných udalostí, keďže štúdium môže výrazne ovplyvniť budúce kariérne možnosti ľudí.
Veľká časť Južnej Kórey počas testovania obmedzila obvyklé aktivity. Počas testu s počúvaním angličtiny dokonca úrady dočasne zastavili leteckú dopravu. Mnohé inštitúcie a firmy začali pracovať o hodinu neskôr, aby zmiernili dopravné kolóny. O hodinu sa posunul aj začiatok obchodovania na burze.
Ministerstvo školstva v piatok oznámilo, že počas skúšok zaznamenali celkovo 111 podozrivých prípadov podvádzania s využitím elektronických zariadení.
Náhle zmeny pravidiel prišli v čase rastúcich obáv z podvádzania s využitím AI. Najlepší uchádzač v certifikačných skúškach na daňových poradcov totiž priznal, že podvádzal pomocou miniatúrnej kamery, smartfónu a generatívnej umelej inteligencie.
Muž, ktorý zase dosiahol plný počet bodov v teste na celoštátnej prijímacej skúške na právnické fakulty, bol vo štvrtok nájdený mŕtvy. Predtým bol obviňovaný z podvádzania. Polícia uviedla, že vyšetrovanie týchto podozrení bude pokračovať.
Minister uviedol, že viaceré zmeny zavedené krátko pred skúškami známymi ako Suneung spôsobili verejnosti vrátane uchádzačov o štúdium nepríjemnosti. Suneung je kórejská skratka pre každoročné prijímacie skúšky na vysoké školy, ktoré sa konali vo štvrtok.
„Ako zodpovedný minister sa nemôžem vyhnúť kritike, že sme sa nedokázali vopred pripraviť. Teraz, keď sa skúška skončila, cítim za to plnú zodpovednosť a podávam demisiu,“ uviedol Čchoi Kjo-džin vo vyhlásení. Prezident prijal jeho demisiu približne hodinu po tom, ako minister oznámil svoj zámer odstúpiť.
Ministerstvo školstva bolo kritizované za unáhlené oznamovanie nových pravidiel proti podvádzaniu s využitím AI až do predvečera skúšok, čo vyvolalo veľký zmätok medzi uchádzačmi aj učiteľmi.
Medzi zmenami zavedenými na poslednú chvíľu bolo povolenie priniesť si do skúšobných miestností len ceruzky a povinnosť zakryť si gombíky na oblečení nálepkami, aby sa zabránilo používaniu miniatúrnych kamier. Úrady počas skúšky zároveň rozoslali na mobilné telefóny po celej krajine tri núdzové správy, ktoré mali pomôcť identifikovať uchádzačov, ktorí neodovzdali svoje mobily.
Tieto opatrenia vyvolali kritiku zo strany uchádzačov aj učiteľov. Namietali, že zmeny zavedené na poslednú chvíľu ešte zvýšili stres. Prijímacie skúšky na vysoké školy sú v Južnej Kórei považované za jednu z kľúčových životných udalostí, keďže štúdium môže výrazne ovplyvniť budúce kariérne možnosti ľudí.
Veľká časť Južnej Kórey počas testovania obmedzila obvyklé aktivity. Počas testu s počúvaním angličtiny dokonca úrady dočasne zastavili leteckú dopravu. Mnohé inštitúcie a firmy začali pracovať o hodinu neskôr, aby zmiernili dopravné kolóny. O hodinu sa posunul aj začiatok obchodovania na burze.
Ministerstvo školstva v piatok oznámilo, že počas skúšok zaznamenali celkovo 111 podozrivých prípadov podvádzania s využitím elektronických zariadení.
Náhle zmeny pravidiel prišli v čase rastúcich obáv z podvádzania s využitím AI. Najlepší uchádzač v certifikačných skúškach na daňových poradcov totiž priznal, že podvádzal pomocou miniatúrnej kamery, smartfónu a generatívnej umelej inteligencie.
Muž, ktorý zase dosiahol plný počet bodov v teste na celoštátnej prijímacej skúške na právnické fakulty, bol vo štvrtok nájdený mŕtvy. Predtým bol obviňovaný z podvádzania. Polícia uviedla, že vyšetrovanie týchto podozrení bude pokračovať.