Nemecko má stále ďaleko k normálnemu životu, tvrdí Spahn

Berlín 30. decembra (TASR) - Nemecko má stále ďaleko k návratu do normálneho života, pretože miera nákazy a úmrtí na koronavírus je naďalej vysoká. Nemecký minister zdravotníctva Jens Spahn to vyhlásil v stredu, teda v deň, keď počet nových úmrtí na ochorenie COVID-19 prekročil v krajine prvýkrát hranicu 1000.



Politici v krajine predpovedajú predĺženie čiastočného lockdownu, ktorý je v súčasnosti nariadený do 10. januára.



Inštitút Roberta Kocha (RKI), nemecké centrum pre kontrolu chorôb, hlásil v stredu 1129 nových úmrtí na koronavírus, čo je prelomenie predchádzajúceho rekordu 962 úmrtí z minulej stredy.



RKI hlásil aj 22.459 nových denných prípadov nákazy.



"Údaje o prípadoch nákazy a úmrtiach ukazujú, že k normálnemu životu máme stále veľmi ďaleko," povedal novinárom v Berlíne Spahn.



"Nevidím v tejto situácii možnosť vrátiť sa k štýlu života, aký sme mali pred lockdownom (uzavretím krajiny)," citovala ministra tlačová agentúra AFP.



Viditeľný pokles nových infikovaných a mŕtvych z nedávnych dní bol výsledkom toho, že miestne úrady cez Vianoce neposielali svoje údaje, dodal RKI.



V Nemecku platí čiastočný lockdown do 10. januára, pričom zatvorená je väčšina obchodov, školy, reštaurácie, kultúrne aj voľnočasové zariadenia.



Kancelárka Angela Merkelová a lídri 16 nemeckých spolkových krajín sa stretnú 5. januára, keď rozhodnú o budúcich opatreniach. Minister Spahn už v utorok pre verejnoprávnu stanicu ARD povedal, že "nepochybne opatrenia budú" aj po 10. januári, lebo "krajina sa ani nepribližuje k tomu, kde by potrebovala byť".