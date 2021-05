Minister Spahn: Tretia vlna v Nemecku sa zrejme zastavila

Berlín 7. mája (TASR) - Nemecko už zrejme zastavilo tretiu vlnu nákazy koronavírusom spôsobovanú aj tzv. britským variantom. V piatok to oznámil minister zdravotníctva Jens Spahn po tom, čo krajina za posledný týždeň zaznamenávala plynulý pokles v počte nových prípadov. Minister však zároveň varoval pred príliš rýchlym rušením protipandemických obmedzení. Informácie priniesla tlačová agentúra AFP.



"Vyzerá to tak, že tretiu vlnu sme zastavili," povedal Spahn na tlačovej konferencii. "Čísla znova klesajú, ale stále sme na vysokom stupni nákazy. Ešte neklesajú všade rovnakou mierou, ale klesajú," dodal.



Nemecký zdravotnícky úrad Inštitút Roberta Kocha v piatok hlásil 18.485 nových prípadov nákazy za posledných 24 hodín - v porovnaní s 27.543 prípadmi v ten istý deň pred dvoma týždňami.



Počet nových infikovaných na 100.000 obyvateľov (incidencia) za posledných sedem dní je 125,7.



Podľa celoštátnych protikoronavírusových opatrení zavedených v apríli môžu oblasti s incidenciou pod 100 začať uvoľňovať niektoré obmedzenia.



Spahn však varoval, že príliš veľké a príliš skoré uvoľňovanie obmedzení "pomôže jedine koronavírusu".



"V tejto fáze pandémie je naozaj hlavné neprehazardovať to, čo sme dosiahli," vyhlásil.



Pravidlá takzvanej núdzovej brzdy nariaďujú prísne obmedzenia v tých oblastiach, kde je miera nakazených nad 100 na 100.000 obyvateľov - vtedy sa napríklad vo veľkej miere zatvárajú prevádzky a rôzne zariadenia, obmedzujú sa kontakty ľudí a platia nočné zákazy vychádzania.



Horná komora nemeckého parlamentu však schválila novú legislatívu, ktorá ruší niektoré obmedzenia pre úplne zaočkovaných ľudí a tých, čo sa vyliečili z ochorenia COVID-19. Nebudú pre nich platiť napríklad obmedzenia v sociálnych kontaktoch.