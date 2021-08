Minister Ziobro: Poľsko by nemalo zostať v EÚ za každú cenu

Varšava 6. augusta (TASR) - Poľsko by nemalo zostať členským štátom Európskej únie za každú cenu, uviedol v rozhovore pre denník Rzeczpospolita zverejnenom v piatok minister spravodlivosti Zbigniew Ziobro. Ako píše agentúra Reuters, kritizoval tiež "vydieranie" zo strany EÚ v spore okolo kontroverznej reformy súdnictva.



"Som neochvejným odporcom podľahnutia nelegálnemu vydieraniu Európskej únie zo strany Súdneho dvora EÚ," povedal Ziobro. "Presvedčenie, že EÚ je dobrý strýko a dáva nám peniaze a preto by sme za každú cenu mali prijať všetky jej požiadavky, je propaganda a nie je to správne," zdôraznil s tým, že Poľsko by v EÚ malo zostať, ale nie za každú cenu.



Odkedy je v Poľsku od roku 2015 pri moci vláda vedená konzervatívnou stranou Právo a spravodlivosť (PiS), je Varšava v silnejúcom spore s EÚ, keďže vláda vo Varšave presadzuje väčšiu politickú kontrolu nad súdnictvom i vymenúvaním sudcov, konštatuje agentúra Reuters.



Súdny dvor EÚ v júli rozhodol, že disciplinárne konania voči poľským sudcom sú v rozpore s európskou legislatívou a podkopávajú nezávislosť tamojšej justície. Vyzval preto na okamžité pozastavenie činnosti disciplinárnej komory, ktorá je podľa kritikov spolitizovaná, a zmenu príslušnej legislatívy.



Európska komisia Poľsko varovala, že ak neuvedie do praxe verdikty Súdneho dvora EÚ, hrozia mu finančné sankcie. Varšava má čas do 16. augusta, no názory vládnucej koalície na to, ako reagovať na ultimátum Bruselu, sa rozchádzajú.



Umiernenejšie krídlo vyzvalo na kompromis, zatiaľ čo Ziobrova euroskeptická strana Solidárne Poľsko (SP) tvrdí, že reformy súdnictva sú nevyhnutné na to, aby si niektorí sudcovia prestali myslieť, že sú nadradení zákonom.



Na otázku, či by SP zostala v koalícii v prípade, že by Poľsko akceptovalo verdikt Súdneho dvora EÚ, Ziobro uviedol, že kompromis má svoje limity.



Šéfka poľského Najvyššieho súdu Malgorzata Manowská vo štvrtok čiastočne pozastavia činnosť kritizovanej disciplinárnej komory. V dvoch nariadeniach uviedla, že pokým nebudú zavedené legislatívne zmeny alebo dovtedy, kým Súdny dvor EÚ v tejto záležitosti nevydá konečné rozhodnutie, sa komora nebude zaoberať novými prípadmi. Konečný termín na pozastavenie činnosti komory je stanovený na 15. novembra.



Agentúra Reuters pripomenula, že prevažná väčšina Poliakov členstvo v EÚ vníma podľa prieskumov verejnej mienky pozitívne. Najnovší prieskum denníka Rzeczpospolita však ukázal, že 17 percent obyvateľov uprednostňuje vystúpenie z EÚ, čo predstavuje nárast oproti minulosti.